Rivera demana eleccions i insta la ciutadania a "donar una puntada de peu democràtica" al Procés

Albert Rivera ha tornat a Barcelona aquest diumenge per proclamar candidata a la Generalitat Inés Arrimadas, després que ahir fos escollida com a cap de llista electoral a les primàries de la formació a Catalunya. En el marc de la seva estratègia d'erigir-se com l'alternativa de Junts pel Sí, Albert Rivera ha centrat el seu discurs en carregar contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el seu pla per fer un referèndum. Així, des de la plaça major de Nous Barris, ha demanat al cap de l'executiu que "posi les urnes" -parafrasejant l'exlíder de l'ANC, Carme Forcadell- però que ho faci per fer unes noves eleccions a Catalunya i canviar el Govern. "Donem una puntada de peu democràtica al Procés", ha proclamat Rivera entre els principals dirigents del partit i en presència de la líder de l'oposició al Parlament, Arrimadas.

Per a Rivera, a les properes eleccions -que no estan previstes ara per ara- cal optar per la "papereta taronja" per tal de "complir el somni d'acabar aquest malson", en al·lusió al Procés i al referèndum d'autodeterminació.

El partit ha celebrat un acte, recollit per l'ACN, amb més d'un centenar de persones a Nou Barris per presentar a Arrimadas com a candidata a la Generalitat. La candidata ha lamentat la nova cimera sobre el referèndum convocada per Puigdemont, i s'ha queixat que el president no ho és dels catalans, sinó només del "procés".

Unes primàries plàcidesArrimadas ha deixat clar que, si és presidenta de la Generalitat, governarà per a "tots" els catalans, "visquin on visquin, pensin com pensin i parlin com parlin".

"No convocaré d'urgència les entitats independentistes, com ha fet Puigdemont. No és el president de la Generalitat, és el president del Procés. I ja n'hi ha prou. Volem un president que enviï cartes a Mariano Rajoy per parlar d'infraestructures o dependència a Catalunya, i que si convoca entitats a la Generalitat siguin entitats socials, per parlar de problemes reals", ha afirmat en declaracions recollides per Efe.

Així, si és presidenta de la Generalitat, ha promès ser "interlocutora" amb la resta d'Espanya i anirà a les conferències de presidents autonòmics; no agafarà "cap bandera per tapar la corrupció, sinó que s'aixecaran catifes i s'obriran finestres de la Generalitat"; i no desconnectarà a Catalunya, sinó que la "connectarà millor" amb infraestructures i serveis amb la resta d'Espanya i Europa.

Caiguda de militants al partit

Arrimadas ha agraït la confiança dels militants del partit perquè torni a encapçalar la candidatura de Ciutadans, ja que es va imposar als altres dos candidats -partidaris del referèndum- per 792 militants enfront de 33. A parer seu amb "més força i suport", i ha exhibit l'"orgull" per les primàries del partit, davant "altres que no els surt molt bé" o un independentisme al qual ha reptat a fer primàries en lloc de "donar lliçons de democràcia".

Tanmateix, la participació a les primàries va ser baixa: un 35%. Segons el Mundo, de fet, el partit ha perdut un 34% dels militants des de l'assemblea general del gener a Catalunya en què es va optar per canviar la línia ideològica del partit: si en un moment fundacional Cs era socialdemòcrata, ara és liberal i progressista.

El canvi ideològic, impulsat per Rivera, va provocar una revolta al partit a Catalunya, on bona part de les seves bases provenien del PSC -després del procés de la reforma de l'Estatut-. És per això que a diferència que a Espanya, a les territorials catalanes la llista de compromissaris socialdemòcrata es va imposar a la llista oficial de Rivera.