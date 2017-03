Rivera assegura que C's no descarta cap alternativa si el president de Múrcia no dimiteix

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha advertit aquest dijous que si el cap de l'executiu murcià, Pedro Antonio Sánchez, no s'aparta del càrrec després d' estar investigat en el cas Auditori, la formació taronja no descarta cap opció: ni donar suport a la moció de censura de PSOE i Podem, ni denunciar el PP per incomplir la llei de transparència ni forçar la convocatòria de noves eleccions.

Així ho ha afirmat en una entrevista a Onda Cero, en la qual s'ha preguntat "què deu saber Pedro Antonio Sánchez del finançament del PP, a Múrcia i a nivell nacional, perquè Rajoy el protegeixi" i "sigui inamovible". "Demanarem que s'aparti", ha remarcat, hores abans de la reunió entre Sánchez i el portaveu regional de C's, Miguel Sánchez. "Si el PP compleix -ha prosseguit- i n'hi posa un altre, hi haurà govern estable a Múrcia, però si fia la protecció dels seus imputats a la governabilitat de Múrcia haurem de buscar alternatives i parlar amb altres partits".

Rivera ha demanat prudència, a l'espera de la reunió, però ha opinat que segurament "cap votant del PP vol que el seu president estigui imputat" i s'ha preguntat si els populars no tenen cap candidat que no ho estigui. Així mateix ha opinat que el que passa a Múrcia és " el món al revés" perquè és Ciutadans qui vol que hi hagi estabilitat i que el PP segueixi al govern, però amb un altre candidat. "M'agradaria garantir als murcians que hi haurà estabilitat, però si el PP hi té una crisi interna tremenda i sembla que volen protegir la corrupció, haurem de buscar alternatives", ha insistit Rivera.