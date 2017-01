Rivera arrasa en les primàries de C’s, marcades per la baixa participació

Dos rivals de perfil molt baix

No hi ha hagut cap sorpresa d’última hora. Albert Rivera va ser reelegit ahir president de Ciutadans després d’unes primàries exprés marcades per la baixa participació. Es tractava, per primer cop, d’un procés obert a tota la militància, però només un 34% del cens va participar-hi -6.874 afiliats d’uns 20.000-. Rivera va obtenir un 87,3% dels vots -5.999 suports-, molt per davant de la candidatura Alternativa Ciutadana, encapçalada pel fill del fundador del Partit Andalusista, Diego de los Santos Parejo, que va obtenir el 6,5% dels vots -452-. En tercera posició, la candidatura Essència Ciutadana, encapçalada per l’empresari informàtic Juan Carlos Bermejo Ortega, amb un 6,2% dels sufragis -423-. Els dos aspirants eren afiliats sense cap càrrec públic totalment desconeguts fins a aquesta setmana.

Només 24 hores de campanya

El calendari precrongressual dissenyat per l’executiva del partit va fer que Rivera no sabés si finalment hi hauria primàries fins a principis de setmana. Entre dilluns i dimarts s’havien de registrar les candidatures. Els dos nous candidats, per problemes amb la comissió de garanties, no van poder fer-ho fins al segon dia, fet que els va deixar només 24 hores per fer campanya, ja que les votacions telemàtiques van començar dijous i van acabar divendres. Davant les crítiques a Rivera per haver fet un procés a la seva mida, la secretaria d’organització va al·legar que haurien pogut fer un pas fa mesos, quan es va anunciar que el congrés del partit seria el primer cap de setmana de febrer.

Polèmica amb al vot telemàtic

L’única gran veu crítica dins del partit amb pes per fer ombra, mínimament, a Rivera era la portaveu de C’s a les Corts Valencianes, Carolina Punset, que va renunciar la setmana passada a presentar-se a les primàries. Tant ella com Bermejo i De los Santos van qüestionar el sistema de vot telemàtic, que no consideren fiable, ja que va caure el primer dia que es va fer servir. El procés finalment s’ha fet sota presència de notari. Rivera presentarà avui oficialment el seu equip en un acte a Madrid que ja tenia preparat des de dijous i anunciat a la premsa, una crítica més de la resta de rivals, que consideren que les primàries han sigut només una excusa per presumir de democràcia interna.