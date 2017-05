Rivera rebutja presentar una moció de censura contra Cifuentes

Podem i PSOE han refermat aquests últims dies la seva voluntat de presentar una moció de censura en contra de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, després de l'operació contra la presumpta corrupció al Canal de Isabel II. De fet, aquest dimarts el portaveu dels socialistes al Congrés, Antonio Hernando, ha assegurat que les converses amb Cs per trobar suports ja s'han iniciat.

Tanmateix, el president de Cs, Albert Rivera, ha tirat pilotes fora i ha assegurat, en declaracions recollides per Europa Press, que el partit rebutja la moció a Cifuentes perquè "de moment" no se l'ha imputat i tampoc s'ha "incomplert" el pacte signat entre PP i la formació taronja. Per aquest motiu, Rivera ha recomanat a Podem que es posi a "treballar" perquè "ja no compta arreglar als despatxos tot el que un no és capaç d'arreglar a les urnes".

En aquest sentit, el president de Cs ha recomanat al partit d'Iglesias que "s'acostumi a treballar, també quan està en l'oposició". Rivera ha assegurat que l'objectiu de la seva formació no és "canviar els despatxos del govern, sinó guanyar les urnes al PP i el PSOE", i ha emplaçat Podem a fer propostes.

Des de les files populars, el seu coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, també ha sortit al pas de les intencions dels socialistes. "Sembla que hi ha una espècie de competició entre el PSOE i Podem sobre qui presenta més mocions de censura", ha expressat amb ironia, i després ha reclamat als socialistes que "aclareixin" la seva posició. El popular ha tornat a mostrar el seu partit com una opció que treballa per "l'estabilitat" i no per "aventures que no porten enlloc". En aquest sentit, ha instat els socialistes a posar-se al costat "de l'estabilitat" i no de "l'esquerra radical".