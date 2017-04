Rivera veu el suport de Maduro al procés sobiranista com "l'abraçada de l'ós"

La fotografia del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, amb una estelada continua aixecant polseguera. Si ahir era el PDECat qui es desmarcava del suport del president veneçolà al procés, aquest divendres ha estat el líder de Cs, Albert Rivera, qui ha reaccionat a la instantània i l'ha qualificat com "l'abraçada de l'ós". Per Rivera, el suport de Maduro és una "evidència més" que el procés independentista "no té cap futur".

El líder de Cs s'ha sumat a la crítica que va fer ahir la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, quan va expressar a través de Twitter que la fotografia de Maduro amb l'estelada no "suma" per generar suport al procés. Per Rivera, "li resta molts més suports al procés sobiranista que no pas en suma" i s'ha mostrat convençut que la majoria de catalans "no volen" les polítiques de Maduro per Catalunya.

Qui també ha dit la seva sobre la fotografia ha estat el president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara. "La vergonya no té límits", ha dit el president socialista, després d'ironitzar afirmant que era un "aval importantíssim per Catalunya". En una entrevista a Onda Cero recollida per l'agència Efe, Vara també ha assegurat que la fotografia era "molt il·lustrativa".