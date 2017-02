Rivera se’n surt i escombra la socialdemocràcia de C’s

Assemblea plàcida per a Albert Rivera. Un cop neutralitzats els sectors crítics de Ciutadans, el líder del partit taronja es va presentar ahir davant del mig miler de compromissaris del partit amb un discurs triomfalista en què es va marcar com a objectiu guanyar les eleccions el 2019, amb els comicis autonòmics i municipals, i després a les generals, i va presumir de tenir un partit unit i a la vegada amb democràcia interna.

L’únic punt de polèmica en aquesta assemblea, que era la modificació ideològica que ha dut Ciutadans a abandonar la definició de socialdemòcrata en favor del “liberalisme progressista”, es va saldar amb una victòria clara per al líder del partit taronja. Alguns sectors crítics, impulsats sobretot des de Catalunya, s’havien mostrat contraris a aquesta modificació, però no se’n van sortir i les tesis de Rivera van tirar endavant. L’esmena plantejada pel diputat català Sergio Sanz de mantenir la socialdemocràcia en l’ideari ha sigut rebutjada amb 50 vots a favor i 142 en contra, i ni tan sols es debatrà al plenari.

L’òrgan de decisió més important del partit també va donar suport gairebé unànime a la tasca del polític català, que va veure com el 97,1% dels compromissaris aprovaven el seu informe de gestió -sense vots en contra i amb poques abstencions-, mentre que l’informe de finances s’aprovava amb un 95,8%; la modificació estatutària que va incloure les primàries es va aprovar amb un marge similar.

“Estic molt satisfet del suport que hem assolit de l’assemblea. Mai havíem aconseguit un suport tan important”, va considerar el líder de Ciutadans, que va treure pit de ser un partit “unit” i “que fa primàries”. També va presumir de no tenir deutes, de tenir els comptes sanejats i del “pes nacional” que ha assolit Ciutadans, que, va recordar, era un partit a escala catalana fins al 2013 i avui és el quart partit a tot l’Estat.

Seguiran citant Suárez

Totes les esmenes a la totalitat de les ponències van ser rebutjades i, per tant, Ciutadans podrà, entre altres coses, seguir citant l’expresident espanyol Adolfo Suárez com a referència ideològica. També es va rebutjar una esmena que proposava l’entrada en governs autonòmics i locals i en l’estatal si el partit era decisiu. Per contra, es mantindrà la tesi de Rivera que és millor mantenir-se al marge dels executius, encara que s’hi doni suport des de fora, com a mínim fins al cicle electoral del 2019, quan el partit sí que preveu començar a governar.

Un cop ungit president de Ciutadans, i amb la seva executiva i els òrgans de govern formats, Rivera clausura avui l’assemblea exprés de Ciutadans. Ho farà acompanyat de la plana major del seu partit i amb l’assistència de representats tant del PP, que hi envia el vicesecretari de comunicació, Pablo Casado, com de la gestora del PSOE. També hi assistirà el pare de l’opositor veneçolà empresonat Leopoldo López. No hi haurà ningú de Podem.