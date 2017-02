Robert Masih pren posessió de l'acta de senador d'ERC en substitució de Santi Vidal

El català d’origen indi Robert Masih ha pres possessió aquest dimarts de la seva acta de senador en substitució de l’escó que ocupava l’exjutge Santi Vidal, que va presentar la renúncia després de l'escàndol per les seves declaracions on apuntava que el Govern havia obtingut les dades fiscals dels catalans de manera il·legal.

Masih ha promès acatar la Constitució “ fins a la constitució de la República Catalana i per imperatiu legal”. Per la seva banda, la senadora Mirella Cortès, que fins ara actuava de portaveu adjunta, substitueix Vidal com a portaveu del grup d’ERC al Senat. Els republicans tenen 12 representants a la cambra alta. El portaveu adjunt és Quim Ayats, mentre que el segon adjunt és Miquel Àngel Estradé.

Serà la primera experiència com a representant electe de Masih, que va néixer a Gurdaspur (Índia) i va arribar a Barcelona l'any 2005. El 2015 Masih ja va formar part de la llista dels republicans per a les municipals a la capital, però no va aconseguir entrar al consistori. Tot i presentar-se de suplent a la llista del Senat, la renúncia de Vidal l'ha portat a la cambra alta.