"Rotund" suport del govern espanyol a Catalá malgrat la dimissió de Moix

El govern de Mariano Rajoy tanca files públicament després de la dimissió de Manuel Moix com a fiscal en cap d'Anticorrupció. El portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, ha expressat avui el "rotund" suport de tot el seu equip cap al ministre de Justícia, Rafael Catalá, també reprovat pel Congrés i que ha donat suport fins a l'últim moment a Moix. Méndez de Vigo considera una "xafarderia" dir que part del govern culpa el ministre de Justícia dels problemes a la fiscalia, com apunta avui el diari 'El Mundo'.

Amb tot, el portaveu de l'executiu s'ha mostrat bastant lacònic en parlar del tema i ha volgut circumscriure la decisió de Moix en tot moment al terreny personal, i descartar que hagi sigut per intentar aturar la crisi al poder judicial. El govern de Mariano Rajoy intenta circumscriure la decisió entorn de la polèmica de la societat 'off-shore' a Panamà i evitar parlar així del reguitzell de denúncies que l'acusen d'haver maniobrat dins la fiscalia per afavorir el PP en el llarg periple judicial per la corrupció.

En ser preguntat sobre per què Rajoy va expressar amb un rotund sí dimarts passat que mantenia la confiança en Moix, Méndez de Vigo ha assegurat que el govern espanyol "ha de mantenir sempre la confiança en les institucions". " Es tracta d'una decisió personal i revela el funcionament correcte de l'estat de dret i de la separació de poders. Poc més es pot dir", ha dit, i ha fet una crida al fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, a fer una proposta ràpida de nou fiscal anticorrupció perquè no quedi gaire temps vacant la plaça.

En una entrevista a la Cope, Moix ha insistit aquest divendres que la seva dimissió obeeix estrictament a motius personals: protegir la seva família perquè "no hagi d'estar sotmesa a la pressió dels mitjans de comunicació". Igual que va fer ahir dijous el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha mantingut que no ha comès "ni irregularitats ni il·legalitats". També ha afegit que la seva dimissió respon a l'intent de protegir una institució que "pot estar sotmesa a vaivens mediàtics".

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha sortit acompanyat de la ministra d'Agricultura, Isabel Tejerina. Sobre la taula, entre altres temes, dos acords per donar suport tant a l'Atlètic de Madrid com al Sevilla perquè els seus estadis de futbol alberguin la final de la UEFA del 2019.

A més, el consell de ministres ha decidit denegar l'indult als dos policies condemnats pel cas Faisán, com avançava aquest divendres 'El Mundo'.