Romeva carrega contra Ciutadans per "negar la realitat" i no atendre la demanada de referèndum

El que no falta en cap ple és la pregunta de Ciutadans al conseller d'Exteriors, Raül Romeva, sobre els viatges de la Generalitat a l'estranger. Aquest dimecres no ha estat diferent i, el portaveu de Cs, Fernando de Páramo, ha pres la paraula en la sessió de control al Govern per assegurar que Romeva no publica les dades sobre els viatges a fora, que és un conseller "molt car" i que fa el "ridícul" a l'exterior perquè "ningú" rep les autoritats de la Generalitat. "No sabem amb què es gasta els diners", ha assegurat De Páramo, assegurant que és el conseller de la "independència" i no de la transparència.

La pregunta ha enervat Romeva que ha contraatacat afirmant que qui fa el ridícul és Ciutadans quan s'oposa al referèndum. "Vostès fan el ridícul perquè neguen la realitat", ha dit i ha asseverat que el Govern continuarà "representant" el que considera una "voluntat majoritària" a favor del dret a l'autodeterminació.

"És ridícul tenir un ministre reprovat i mantenir-lo", ha afirmat Romeva en relació al ministre de Justícia, Rafael Catalá. I ha afegit que si són "demòcrates" han d'atendre les demandes del "80% de la població" que vol votar en una consulta sobre la independència.

Munté defensa Sanchis i acusa Catalá

Com Romeva, la consellera de la Presidència, Neus Munté, ha retret al grup parlamentari del PP que faci cas omís de la reprovació del Congrés al ministre de Justícia, Rafael Catalá, així com al fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, i el fiscal en cap d’Anticorrupció, Manuel Moix. “No he sentit que pensen fer cas a la ciutadania a través de la majoria de diputats al Congrés”, ha manifestat Munté, després que la diputada popular Esperanza García critiqués que el Govern tampoc no ha actuat en conseqüència de la voluntat del Parlament de reprovar el director de TV3, Vicent Sanchis, i la presidenta en funcions del Consell de la CCMA, Núria Llorach.