Romeva: "Referèndum o referèndum vol dir treballar en les dues vies, la pactada i la no pactada"

L'horitzó del "o referèndum o referèndum" que va deixar establert el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el debat de la qüestió de confiança al Parlament de Catalunya es manté exactament igual que estava, segons el conseller d'Exteriors, un dels encarregats de pilotar el procés dins del Govern. Raül Romeva ha defensat aquesta tesi aquest dissabte al matí en una entrevista al programa 'Via Lliure' de RAC1, i ha assegurat que la cimera del Pacte Nacional pel Dret a Decidir que es va fer ahir no altera aquesta posició en absolut: de fet, ahir va canviar de nom per passar a dir-se Pacte Nacional pel Referèndum.

Segons el conseller, "tothom té clar que el referèndum pactat és l'opció preferible, una altra cosa és que sigui més o menys factible". El Govern manté que l'opció de buscar el pacte amb l'Estat "és viva i s'ha d'explorar fins al final, però no en descarta d'altres". "No vol dir que no preparem l'altra, referèndum o referèndum vol dir això, i ningú ha dit res que faci canviar això", ha subratllat.

Per Romeva, és obvi per què l'executiu català insisteix a posar sobre la taula del diàleg un tema que Madrid no vol ni plantejar: "Volem parlar del referèndum perquè el 85% dels catalans ho demanen".

El conseller ha fet aquestes declaracions just després que en el mateix estudi de RAC1 la diputada de la CUP Anna Gabriel hagués apuntat que en "dos o tres mesos" es veurà que la via del pacte no tira endavant. Però Romeva no ha volgut parlar de calendari: "No ens aporta res, jo no tinc capacitat de preveure el ritme de la justícia espanyola per impedir el procés, per exemple, el que sí que puc dir és que fa temps que ho intenta i no ho aconsegueix. Per tant, nosaltres plantegem una via pràctica per resoldre la qüestió, preferiblement per la via pactada, però això no pressuposa que no s'estigui treballant en l'altra via".

Pel que fa a la posició dels 'comuns' de donar prioritat a la via pactada, Romeva ha avançat: "No sé què passarà [si la via pactada no funciona], però confio i desitjo que tots els actors que defensen la via democràtica hi siguin tant en l'opció pactada com en l'altra".

Sobre la campanya d'internacionalització el procés que ahir es va anunciar després de la cimera, el conseller ha dit que pel que fa al Govern ja fa temps que es treballa en aquest sentit i que es continuarà fent. "Nosaltres ja estem explicant al món que això passarà el 2017, que si no es pot fer de manera acordada es farà d'una altra. El Govern ja ho està explicant i ho seguirà fent".