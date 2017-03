Romeva defensa la participació directa dels ciutadans perquè la constitució catalana sigui "diferent i millor" que l'espanyola

La ciutadania haurà de ser clau per definir les bases de la futura república catalana que vol impulsar el Govern. En primer lloc, decidint en referèndum si aposta per la independència o per seguir dins d'Espanya. I, si guanya el sí, implicant-se en l'elaboració de la nova constitució. " És necessària una nova generació de textos constitucionals nascuts de la implicació activa de la ciutadania", ha assenyalat aquest dijous el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, en la inauguració al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ( CCCB) d'un cicle de conferències sobre el procés constituent. "Avui comencem a dissenyar el procés constituent", ha remarcat Romeva, que veu una oportunitat de definir un text constitucional "diferent i millor" que el de la constitució espanyola.

En la seva intervenció, el conseller ha destacat que " la participació directa dels ciutadans" obliga l'executiu a pensar "fórmules més horitzontals d’entendre i d’exercir el poder polític". En aquest sentit, ha dit que "és necessària una nova generació de textos constitucionals nascuts de la implicació activa de la ciutadania". El cicle que s'allargarà fins el proper mes de juny servirà per analitzar exemples de processos constituents al món. En la conferència inaugural, el vicedirector del Centre for Research on Direct Democracy de Zurich, Uwe Serdült, ha exposat el model suís de referèndums.

La propera sessió, el 30 de març, se centrarà en el cas d'Irlanda i la ponència anirà a càrrec de la professora de Ciències Polítiques a la Dublin City University i investigadora de la Irish Constitutional Convention, Jane Suiter. L'objectiu, segons el Govern, és divulgar les experiències recents a diferents països europeus i de l'Amèrica Llatina i, per això, també s'estudiaran els casos d'Escòcia, L'Equador, Bolívia i Xile.