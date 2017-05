Romeva: "Les relacions entre estats es legitimen quan es trien lliurement, no quan es forcen"

Després d'assistir a la reunió amb tots els partits favorables a la celebració d'un referèndum -excepte Catalunya en Comú-, Raül Romeva ha reivindicat per enèsima vegada el dret a decidir dels catalans, així com de la resta de ciutadans europeus. S'hi ha referit en una conferència sobre 'Sobirania i autodeterminació en temps de Brexit', pronunciada a la Universitat Pompeu Fabra, on ha subratllat que s'ha de "respectar" la decisió que van prendre els britànics en decidir abandonar la Unió Europea. "Els demòcrates ho acceptem", ha assenyalat.

Precisament, Romeva ha centrat el seu discurs en la necessitat que els governs "implementin" els "anhels" de la ciutadania. "Això també concerneix a Catalunya", ha apuntat Romeva, i ha afegit que les "relacions entre estats es legitimen quan es trien lliurement, no quan es forcen". "No és el mateix ser forçat a ser que decidir ser", ha considerat Romeva.

Davant una possible independència de Catalunya, Romeva ha assegurat que el nou país "es quedarà" a la UE. "No patiu", ha afegit.

El conseller d'Afers Institucionals ha raonat que cal prendre decisions des del punt "on s'ha arribat" i no des d'on es voldria estar. Així, Romeva ha situat el Brexit com un "símptoma" de la crisi d'identitat europea i no com la "causa". "La gent percep una UE opaca i es pregunta qui pren les decisions i en representació de qui", ha assenyalat Romeva, que ha defensat "repensar" els lligams europeus i les "coexistències" obeint el mandat de la ciutadania. "El projecte europeu tal com l'hem vist fins ara ha fracassat", ha continuat el conseller, que ha assegurat que "pot evolucionar".