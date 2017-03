Romeva es reuneix discretament amb els artífex de la independència d'Eslovènia

Raül Romeva, conseller d' Afers Exteriors, Transparència i Relacions Institucionals, està de viatge a Eslovènia per fer-hi una conferència a la Slovenian Society for International Relations de Ljubljana sota el títol 'Building Europe by Democratic Processes' i ha aprofitat per reunir-se amb els polítics responsables d'aconseguir la independència d'aquest país del centre l'Europa el 1991.

Segons ha pogut saber l'ARA, Romeva s'ha reunit amb Milan Kučan, el president que va dur el país a la independència de Iugoslàvia, i també va ser el president de la República independent d’Eslovènia fins el 2002; Dimitrij Rupel, que va ser el primer ministre en el primer govern sorgit de les primeres eleccions després de la separació, i en va aconseguir el reconeixement internacional; Rajko Pirnat, el primer ministre de Justícia i d’administracions, i un dels pares de la Constitució de la República d’Eslovènia; i Ivan Kristan, jutge del Tribunal Constitucional de Iugoslàvia del 1987 fins al 1991, i que va evitar que el Tribunal Constitucional iugoslau impedís la celebració del referèndum eslovè sobre la independència.

540x306 Raül Romeva durant al seva conferència a Eslovènia aquest divendres / ARA Raül Romeva durant al seva conferència a Eslovènia aquest divendres / ARA

Romeva s'ha reunit amb aquests quatre polítics per separat, i posteriorment també ha tingut trobades puntuals amb Anton Bebler, assessor de l'actual president d’Eslovènia, del partit socialista eslovè; Janez Janša, actual cap d’oposició d’Eslovènia (president del Partit Democràtic Eslovè); i amb tres eurodiputats eslovens, Tanja Fajon, vicepresidenta (Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates), Igor Soltes i Ivo Vajgl (Verds).

En la seva conferència a la Slovenian Society for International Relations de Ljubljana, Romeva ha explicat que "la qüestió catalana és també una qüestió europea”, i ha afegit que “Europa també es juga el seu futur i la seva credibilitat a Catalunya, perquè no pot permetre’s tancar els ulls a la democràcia”. “La nostra demanda és justa, pacífica, democràtica i basada en el respecte de l’opinió dels ciutadans”, ha conclòs.

Aquesta ha sigut una setmana intensa per a Raül Romeva, que va començar amb un viatge a Londres per fer el discurs d'inauguració d'un grup de discussió sobre Catalunya al Parlament britànic -All-Party Parliamentay Group on Catalonia-. L'agenda del conseller d'Afers Exteriors, la oficial i la no tan oficial, serà molt intensa fins al dia del referèndum.