Rovira: "La fiscalia té directrius per condemnar la democràcia i continuarà fent una feina política i poc professional"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, assegura que el recurs anunciat per la fiscalia contra la sentència del 9-N en considerar insuficients les condemnes a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, respon a una "directriu" del govern espanyol "per condemnar encara més la democràcia". Segons ella, la sentència no compleix les "expectatives polítiques" de l'estat espanyol i és per això que ha encarregat a la fiscalia "una feina cada vegada més política i poc professional en l'àmbit de la justícia". Tot i això, la líder republicana avisa que els compromisos i la determinació dels independentistes d'ençà de les eleccions del 27 de setembre de 2015 es mantenen inalterables malgrat els entrebancs: "És la manera de tirar endavant i és el que ha de veure el govern espanyol".