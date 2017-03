La façana de l'Ajuntament de Rubí apareix amb pintades contra l'acord pels pressupostos entre PSC, C's i PP

La tensió política a Rubí ha tornat a pujar uns graus després que es conegués l'acord per aprovar els pressupostos entre l'equip de govern ( PSC + el regidor del grup de CiU Sergi Garcia), Ciutadans i el PP. Aquest dijous al matí han aparegut a la façana de l'ajuntament unes pintades en contra d'aquest acord, i titllant-los de feixistes.

540x306 La façana de l'Ajuntament de Rubí La façana de l'Ajuntament de Rubí

El comptes de la ciutat s'aprovaran aquesta tarda en ple enmig de la picabaralla política, que té el seu orígen en el cas de transfuguisme -encara que tècnicament no ho sigui- d'un regidor del grup de CiU, que va avortar una moció de censura que s'estava gestant contra l'alcaldessa Ana Maria Martínez. Aquesta tensió queda palesa amb aquests tuits.

Cuando hacer política signifique solo destruir me dedicaré a coleccionar sellos. Mientras tanto a trabajar por #rubicity y sonriendo!😊 — ana ma martínez (@anammartinez) 16 de marzo de 2017

Segur que qui ha fet les pintades diu que som feixistes i ell segur que s'autonomena demòcrata. Patètic, lamentable i trist. #RubiCity — Rafa Güeto (@RafaGueto) 16 de marzo de 2017

Es pot ser crític i desaprovar el vandalisme i les amenaces, encara que et costi d'entendre. Acusar l'oposició és repugnant. #rubicity https://t.co/DXJhKwt9xc — Joan (@janpunti) 16 de marzo de 2017

La discrepància política s'ha de mostrar en públic, sense amagar-se sota pintades amenaçadores ni sota trolls insultants. #rubicity https://t.co/QEKMNaGFY8 — Toni García (@tonigb78) 16 de marzo de 2017

La tensió també va pujar quan es va confirmar que la partida del pressupost del 2017 per al Servei Local de Català passava de 102.000 euros el 2016 a 85.552. Aquesta era una petició que havia fet el grup municipal del PP per seure a negociar els pressupostos. Després d'aquesta notícia també van aparèixer pintades a la seu del PSC de Rubí que deien 'amb la llengua no es negocia'.

L'alcaldessa aquesta setmana ha lamentat que cap altre grup municipal, tret de C's i PP, han volgut seure a negociar amb ells uns pressupostos que són "molt similars" als del 2016, que van tenir el suport de quasi tota l'oposició (21 de 25 regidors). El cap de l'oposició, Xavi Corbera d'ERC, havia dit que si no podien parlar del trànsfuga no hi havia res a negociar amb el govern municipal.