"Parlar de Rufián és una cortina de fum per protegir l'exministre": les reaccions al contundent interrogatori a De Alfonso

La intervenció de Gabriel Rufián al Congrés, sobretot per les formes, porta més cua que la mateixa compareixença de Jorge Fernández Díaz i Daniel de Alfonso. "La realitat és dura", s'ha defensat el cap de files d'ERC en una entrevista a TV3 preguntat per les crítiques que ha rebut la seva intervenció per dir-li "gàngster" o utilitzar paraules que no s'acostumen a sentir en seu parlamentària. "Qui pensa que vaig ser dur que no surti al carrer", ha sentenciat Rufián que ha assegurat que moltes vegades hi ha distància entre l'opinió pública i la publicada.

Tanmateix, els dards han vingut de les mateixes files independentistes. La coordinadora del Partit Demòcrata, Marta Pascal, ha fet una piulada amb un missatge implícit cap al cap de files d'ERC. "En política no tots els llenguatges valen", ha assegurat, enviant una felicitació a l'encarregat de la seva formació, Sergi Miquel, pel "rigor" i la "contundència" amb l'Operació Catalunya. Tanmateix també han anat dirigides, però, als diputats del PP que van perdre també les maneres fora de micròfons -fins i tot es va sentir un "gilipollas" de fons-.

Gràcies @sergimiquel i diputats @Pdemocratacat pel rigor i contundència amb l'Operació Catalunya.En política no tots els llenguatges valen — Marta Pascal (@martapascal) 6 de abril de 2017

Lluís Llach, en canvi, ha sortit en defensa de Gabriel Rufián referint-se a De Alfonso i Fernández Díaz com a "gàngsters".

Pensen com gàngsters, parlen com gàngsters, actuen com gàngsters i menteixen com gàngsters... Són el que són. SEGUIM, també per fer neteja. — Lluís Llach (@lluis_llach) 6 de abril de 2017

El vicepresident, Oriol Junqueras, ha agraït a Rufián per la seva intervenció d'ahir: "Gràcies per parlar sempre clar". Per la seva banda, el dirigent republicà a Madrid Joan Tardà també he defensat el to del seu company de files. "Parlar clar també té el seu valor", ha dit, instant a la cambra a "deixar-se de certes hipocresies". Segons la seva opinió, la intervenció de Rufián va ser "contundent" però no creu "que faltés a la veritat", segons ha assenyalat en declaracions als passadissos del Congrés recollides per Efe.

Qui també ha defensat a Gabriel Rufián ha estat el líder de Podem Pablo Iglesias, que ha considerat que "parlar de Rufián" ñes una "cortina de fum per protegir l'exministre" Jorge Fernández Díaz.

Per Iglesias, és "gravíssim" que s'informi de les actuacions de Rufián en primer pla mentre l'exministre és investigat per perseguir l'oposició política "a les ordres del seu Ministeri".

Rufián recorda que De Alfonso va "conspirar" contra Catalunya

Rufián ha recordat que De Alfonso va "conspirar" contra la sobirania del poble de Catalunya que era qui l'havia escollit, a través del Parlament, com a cap de l'Oficina Antifrau. "Em sorprèn que es parli de les formes", ha considerat i no del fons de l'assumpte. "Vam ser durs perquè De Alfonso va ser molt dur amb el poble de Catalunya", ha conclòs.

Mira l'interrogatori d'alt voltatge de Rufián a De AlfonsoTambé ha afegit que el to de De Alfonso va ser "altiu" i de perdonavides amb els diputats, quan és la seva obligació -segons Rufián- comparèixer al Congrés. "Va dir pràcticament que era un favor que estigués allà", ha recordat.

En relació a l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, ha dit que va utilitzar un to diferent per la seva situació de salut. "Per pura decència i cortesia", ha assegurat afegint que van ser "punyents" igualment.