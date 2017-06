Rufián: "La moció de censura real és el referèndum de Catalunya"

El diputat d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha dit que "la moció de censura real és el referèndum d'autodeterminació de Catalunya", en una entrevista a 'Els Matins' de 'TV3' abans d'entrar al Congrés per a la votació de la moció de censura de Podem. Ha fet evident que l'objectiu del seu partit va més enllà d'aquesta mesura i que se centra en pressionar els comuns per què es posicionin a favor del referèndum.

Rufián s'ha mostrat a favor de la moció d'Iglesias però demana reciprocitat a Podem i als comuns i insisteix que espera que "Colau o Domènech diguin alguna cosa sobre el referèndum". Insisteix en què la pregunta que es fa ERC, més enllà de la moció d'Iglesias, és "quan ens recolzarà la bona gent de Podem?", ja que considera que és l'única manera de "derrotar Rajoy".

El diputat d'ERC no espera, però, que els comuns es posicionin durant la votació i assegura que té més clar el suport de Podem que el de Catalunya en comú. "És més valent algú de Vallecas que algú de Barcelona", ha dit. També ha aprofitat per ressaltar l'exemple d'alguns diputats de Podem i Barcelona en comú com Miguel Urbán, Teresa Rodríguez, Jaume Asens o Albano Dante Fachín, que ja s'han pronunciat a favor del referèndum. Rufián diu que això "no els fa independentistes sinó demòcrates".

El diputat d'ERC, que portava una samarreta en què s'hi podia llegir "Nosaltres sí que podem", s'ha mostrat a favor de la moció d'Iglesias perquè està "al costat de les forces polítiques de l'Estat que volen dignificar la vida de la gent". Ha afegit que ERC va dir que votaria a favor de la mesura per "decència democràtica": "Som els campions anti-Rajoy".

Tot i mostrar-se a favor de la moció, Rufián es mostra escèptic: "Iglesias diu que sense Rajoy tot canvia. I amb el PSOE què passa? I amb Ciutadans què passa? I amb el tribunal constitucional?(...) La resposta és el silenci". El diputat d'ERC afegeix que "el temor de PP, PSOE i Ciutadans és el referèndum" i que "davant d'un Estat que es demofòbic(...), el referèndum és un perill real, i no la moció". Sobre l'abstenció del PDECat, se'n desmarca al·legant que no el sorprèn i que mostra l'autonomia del grup mixt: "No podem estar d'acord al 100%".

Per la seva banda, el diputat del PDECat, Carlos Campuzano, ha ratificat al mateix programa que el seu partit s'abstindrà perquè no veuen en la moció "una operació per propiciar un canvi de govern a Espanya".