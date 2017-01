Rufián assegura que és més valent Errejón amb el referèndum que Dante Fachin

El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha considerat avui que és "terrorisme d'estat" que hi hagi gent morint-se de fred. Rufián ha fet aquestes declaracions en una entrevista a RAC1, en un dels dies més freds de l'any que, a més, ha coincidit amb un dels dies amb l'energia més cara. Al mercat majorista el preu de la llum s'ha disparat i ha arribat al màxim dels últims 5 anys.

Rufián ha destacat també la bona relació que té, més enllà de les càmeres, amb la resta de diputats de la cambra. En especial amb els representants de Podem. En aquest sentit Rufián ha destacat també que el líder de Podem Íñigo Errejón "és més valent" des d'Espanya en la defensa del dret a l'autodeterminació que altres companys del seu mateix partit des de Catalunya, i ha posat l'exemple d'Albano Dante Fachin. "Errejón fins i tot ha defensat un referèndum unilateral", ha dit.

Rufián també ha dit que "agradi més o menys, sense Convergència no es pot fer" el referèndum. I ha afegit: "Jo estic tan fart de perdre... però sense Convergència no es guanya" i ha destacat que ell ha sigut sempre "a les antípodes" dels principis polítics de l'antiga Convergència. Durant l'entrevista la politòloga i membre de Podem Gemma Galdón, present a la tertúlia, li ha retret la seva defensa de CDC "per fer qualsevol cosa". Rufián ha dit que "un país només es guanya des de la transversalitat. Igual que vostès [referint-se als 'comuns'] volen guanyar un país que és Espanya amb el PSOE, nosaltres volem guanyar Catalunya amb Convergència i la CUP".

Segons el diputat republicà, el referèndum "no és un somni" i el 2017 servirà per "començar i culminar el procés d'autodeterminació". Rufián s'ha mostrat "absolutament convençut que la gent podrà votar".