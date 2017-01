Rufián encén l'audiència de Telecinco amb la polèmica de les estelades per la cavalcada

El diputat republicà al Congrés de Diputats Gabriel Rufián ha fet una connexió avui en directe a 'El programa de Ana Rosa' -el 'magazine' matinal de Telecinco- per parlar sobre la recent proposta de l'ANC que demana que els nens portin fanalets amb l'estelada durant la cavalcada de Reis. Tal com era d'esperar, el diputat no ha decebut ningú i amb el seu estil directe i provocador ha acabat encenent la xarxa.

El diputat ha començat sorprenent els tertulians quan li ha tret ferro a la polèmica: "Jo no ho faria, però em sembla una polèmica orquestrada per Ciutadans i el PP", ha dit. I ha afegit: "Ens agradaria que es parlés més de les beques menjador que dels fanalets de Vic, a d'altres no", per acabar convidant l'audiència a participar a la cavalcada de Barcelona.

Rufián ha defensat el procés i ha dit que no va contra ningú. "El procés no és anti-res. De fet, l'independentisme és majoritari a Catalunya perquè ha transcendit qualsevol origen" i s'ha preguntat si gràcies a la polèmica dels fanalets Ciutadans serà capaç de "deixar de competir amb el PACMA per ocupar l'últim lloc a Vic".

Alguns internautes li han demanat que "si no suporta Espanya" hauria de "renunciar a l'escó", mentre que d'altres el felicitaven pel to. A les crítiques, a favor i en contra, fins i tot s'hi ha sumat el periodista Hermann Tertsch: