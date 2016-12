Ruiz respon a la CUP que els concerts educatius no poden entrar al debat dels pressupostos perquè depenen de la LEC

Més control dels concerts educatius i retirar els d' escoles que segreguen per sexes són dos aspectes que, segons la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, no es poden abordar en el debat de pressupostos perquè depenen de la llei d'educació de Catalunya (LEC). Però tampoc més enllà dels comptes, perquè no formen part del programa de Junts pel Sí (JxSí). Així ho ha declarat la consellera en una entrevista a l'ACN, en resposta a les propostes de la CUP en el marc del debat dels pressupostos de cara al 2017.

Ensenyament és una de les partides més sensibles per als cupaires, que exigeix l’eliminació de concerts a escoles que segreguen per sexe, augmentar el personal i reduir un 50% les retribucions extres per a directors i caps d’estudis dels centres. Després que el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, avisés aquest dimecres que el marge per tocar els comptes és "limitat", Ruiz recorda a la formació anticapitalista que en les negociacions ja s'han posat sobre la taula els aspectes que es poden modificar i que, per exemple, s'han ampliat partides en l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials i es preveuen altres canvis, com la millora de les substitucions des del primer dia de baixa.

Ruiz recalca, a més, que l'objectiu de millorar el sistema educatiu "no té res a veure" amb la provisió del sistema, sinó a treballar per buscar "estratègies" i polítiques educatives que garanteixin que tot alumne pugui arribar "al màxim de les seves possibilitats", independentment de la titularitat dels centres.

La consellera d'Ensenyament aposta per un model educatiu que combini centres públics i concertats, tots sota el mateix "paraigües" legislatiu i que, per tant, participin del mateix procés de preinscripció. Ruiz ha recordat també que, amb aquest model, el servei d'educació de Catalunya "està millorant molt en sistemes de qualitat i equitat", tal com han demostrat els darrers resultats de l' informe PISA.