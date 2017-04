Rull, sobre els pressupostos: "Avui Montoro ha desautoritzat els compromisos de Rajoy de la setmana passada"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha criticat durament els comptes que ha presentat avui l'executiu espanyol, ja que considera que representen una "desautorització rotunda dels compromisos que va adquirir Rajoy la setmana passada". Per Rull, "res del que va explicar el president del govern espanyol" no s'acabarà complint.

Així, Rull ha explicat que el govern espanyol no ha complert amb els compromisos amb Rodalies, per exemple, ja que dels 4.866 milions d'euros que, segons Rull, l'Estat deu a Catalunya, "només se n'han pressupostats 397 milions". Pel que fa al Corredor Mediterrani, Rull ha explicat que l'Estat deu a la Generalitat 3.890 milions d'euros i en els pressupostos presentats avui se n'han pressupostat 75 milions. De fet, Rull ha afirmat que la inversió per Catalunya que l'Estat ha inclòs als pressupostos és "la més baixa des del 2001".

En total, l'Estat destinarà 1.149,58 milions d'euros en inversions a Catalunya aquest any, un 13,4% del total, segons consta al projecte de pressupostos generals espanyols. Aquesta xifra suposa una davallada de prop de 30 milions en la inversió respecte del 2016, quan s'hi van destinar 1.179 milions.