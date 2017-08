Rull surt en defensa de Santi Vila i avisa que els plantejaments "ofensius de la CUP resten"

Més llenya al foc. Després que la CUP i el PDECat protagonitzessin diumenge un intercanvi de retrets, aquest dilluns s'hi ha afegit Josep Rull, que en nom del Govern ha sortit en defensa de Santi Vila. La portaveu parlamentària de la CUP va demanar la destitució del conseller d'Empresa després del referèndum per la seva "irada i criminalitzadora" actitud contra Arran per les accions de protesta contra el turisme massiu: la Generalitat ha denunciat l'organització juvenil.

Rull ha acusat la CUP de "gesticular" i ha denunciat els seus plantejaments "ofensius" que, ha considerat, resten suports a l'independentisme. "Si anem amb aquests plantejaments d'un dogmatisme antic, serem quatre", ha apuntat en una entrevista a Catalunya Ràdio. A parer de Rull, els anticapitalistes volen castigar Vila perquè "en l'exercici de les seves responsabilitats ha portat el pes" de l'acció judicial contra "l'acte vandàlic d'Arran". A més, ha afegit que la CUP espera "butlla" i que Vila no els la dona.

El conseller de Territori ha expressat el seu desacord amb l'acció de l'organització juvenil: "Els actes vandàlics són vandàlics encara que intentin difondre una idea legítima".

Per la seva banda, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha replicat a la diputada de la CUP Anna Gabriel que qui "organitza" el Govern és Carles Puigdemont, qui té "tot el dret de posar els consellers que vulgui i com sigui", ha expressat Bassa. "El conseller Vila fa la feina com qualsevol altre conseller, de la millor manera possible, i la CUP pot anar dient el que vulgui", ha continuat la consellera en una entrevista a RAC1, on ha assegurat que els membres de l'Executiu estan "molt cohesionats".

"Sabem per què hi som i cadascú treballa el seu sector i al mateix temps treballem per un objectiu comú", ha afegit Bassa, que ha respost així a la diputada de la CUP Anna Gabriel, que aquest cap de setmana va demanar, en una entrevista a l'ACN, que es prescindís del conseller d'Empresa i Ocupació, Santi Vila, després de l'1-O per haver-se personat contra Arran i d'acusar-lo de ser un conseller "per a un país de rics".