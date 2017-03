Rull demana cuidar "les formes" per ampliar el suport al referèndum

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha demanat cuidar "les formes" a l'hora d'estudiar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el referèndum. Precisament, Rull ha apostat per ser "pragmàtics" per tal de donar "confiança i tranquil·litat" a la gent i ampliar la base social en suport al referèndum.

En una entrevista al 3/24 recollida per l'ACN, el titular del govern ha respòs a la CUP que aquest dissabte va reclamar no tocar ni una lletra en el redactat del projecte de llei de Pressupostos que fa referència al referèndum. Rull ha assegurat que el dictamen del CGE "no toca els diners" –com va afirmar aquest dissabte també la portaveu de JxSí, Marta Rovira– i per això ha remarcat que el Govern no farà "ni un pas enrere", tot i que s'ha mostrat partidari d'insistir "fins al darrer moment que és possible fer [el referèndum] pactat" amb l'Estat.