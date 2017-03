Rull replica a Rajoy que la inversió promesa en infraestructures hauria de ser del "doble"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha tornat a carregar aquest dimecres contra la inversió de 4.200 milions d'euros en infraestructures promesa per Mariano Rajoy a Catalunya. "Les xifres que ha donat són molt baixes", ha afirmat en declaracions a RAC1. El conseller ha recordat que l'anuncia de Rajoy suposa 1.050 milions cada any, cosa que no equival ni al 10% d'inversió que correspondria a Catalunya en funció del seu PIB (el 19% de l'Estat).

INFOGRAFIA: L'Estat oblida un 20% de les inversionsEn aquest sentit, Rull ha afirmat que les inversions haurien de ser del 15 o 16%, com a mínim, i del 19% òptimament. " Estaríem parlant del doble: 1.700 o 1.800 milions d'euros cada any", ha afegit, deixant clar que aquest dimarts no hi va haver una " pluja de milions".

Sigui com sigui, el responsable de Territori i Sostenibilitat ha tornat a donar zero "credibilitat" a la promesa del president espanyol. Durant els quatre anys que ha governat, ha argumentat Rull, la inversió i el nivell d'execució en infraestructures han estat molt baixes. Al seu parer, doncs, Rajoy va fer aquest dimarts "un monòleg poc solvent i poc rigorós", ja que va " prometre el que han incomplert mil vegades abans".