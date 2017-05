SCC i Advocats Catalans per la Constitució denuncien Mas, Ortega, Rigau i Homs perquè tornin els diners del 9-N

Societat Civil Catalana i l'associació Advocats Catalans per la Constitució van presentar aquest dimecres, 17 de maig, una denúncia davant el Tribunal de Comptes a l'expresident Artur Mas, a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau i a l'exconseller Francesc Homs perquè tornin a la Generalitat totes les despeses de la consulta del 9 de novembre del 2014, que les entitats xifren en més de 5 milions d'euros.

Segons les dues entitats, "l'arxivament de la causa penal seguida contra ells pel delicte de malversació de cabals públics no els eximeix que hagin de respondre per la seva responsabilitat comptable i pressupostària" perquè, segons ells, van disposar "de fons públics per dur a terme un procés de participació ciutadana que no disposava de cobertura constitucional, legal i pressupostària".

Societat Civil Catalana i Advocats Catalans per la Constitució asseguren que Mas, Ortega, Rigau i Homs "van ordenar, van dirigir i van facilitar la logística i mitjans materials per a la consulta il·legal disposant indegudament de fons públics per a una finalitat aliena a les competències i funcions públiques que tenien encomanades".

A la denúncia presentada per aquestes dues entitats no es descarta que pugui estendre's la responsabilitat comptable als alts funcionaris que s'acrediti que van col·laborar en la tramitació dels expedients administratius generadors de la despesa de la consulta il·legal.

Segons SCC i Advocats Catalans per la Constitució, amb aquesta denúncia "s'establirà un precedent que eviti la repetició de la possible malversació de fons públics en un nou referèndum il·legal".