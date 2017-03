La CUP reivindica el sentit polític de l''escrache' d'Arran i nega que fos un acte de violència

L' intent d'ocupació de la seu del PP per part d' Arran va ser la "clàssica acció de carrer, com els molts ' escraches' que ha fet la PAH". Aquesta és la primera valoració que ha fet la CUP de la polèmica acció que aquest dilluns va fer l'organització juvenil de l' esquerra independentista, la qual els cupaires assumeixen plenament.

En una entrevista a TV3, i després que tots els partits de l'arc parlamentari condemnessin la protesta d'Arran, el diputat Benet Salellas ha deixat clar que, "políticament, [l''escrache'] tenia molt sentit", ja que es va fer contra el partit que "impedeix posar les urnes" i el dia abans de la visita a Catalunya del president espanyol, Mariano Rajoy.

"No cal fer cap drama d'aquesta situació", ha dit Salellas, que ha lamentat que diverses formacions titllin de " violència" l'intent d'ocupació. En aquest sentit, ha recordat que "no hi va haver cap dany físic ni cap impediment a la llibertat de ningú". "Som un espai polític absolutament contrari a la violència", ha deixat clar, i ha lamentat que des d'altres partits es "banalitzi la violència". "L'acció té a veure amb petits atacs al patrimoni com a forma de protesta, un instrument utilitzat pels col·lectius ecologistes, feministes..."

El cupaire, que ha recordat que l'acció es va fer a cara destapada i amb convocatòria de premsa, i que les enganxines de la paret a la seu del PP "ja no hi eren a la tarda", ha avalat "ocupar espais com a forma de protesta", i ha afegit que la intenció dels membres d'Arran era entrar a la seu popular per col·locar-hi urnes de cartró. Amb tot, ha criticat que des de Junts pel Sí es caigui "tan fàcilment" en "els marcs que imposa el PP".

Crec que s'ha perdut tota mesura tractant de VIOLENTS als joves que han plantat urnes, URNES, davant de la seu del PP. — Quim Arrufat (@quimarrufat) 27 de marzo de 2017

En una línia molt semblant, l'exdiputat i membre del secretariat de la CUP Quim Arrufat ha criticat en un tuit aquesta nit que es qualifiqui de violència l'acció d'Arran. "Crec que s'ha perdut tota mesura tractant de violents els joves que han plantat urnes, urnes, davant de la seu del PP", ha afirmat.