Sànchez (ANC): "Si l'Estat vol impedir el referèndum haurà d'usar tota la seva capacitat coercitiva"

"L'ANC forma part de la nova política, un moviment sorgit de les bases que no pretén la conquesta del poder formal". Aquesta ha sigut la manera que ha escollit el penalista Joan Queralt per presentar el president de l'Assemblea, Jordi Sànchez, que aquest dijous al matí ha ofert una conferència en els esmorzars informatius del Fòrum Europa-Tribuna Catalunya, organitzats a l'Hotel Palace de Barcelona. Agafant el fil, Sànchez, a l'inici del seu discurs, ha afirmat que aquest moviment ciutadà no "apareix de forma espontània" sinó que representa el tronc central del catalanisme del segle XX "actualitzat". En relació amb la història de la tradició política catalana, el líder de l'ANC ha avisat que els pròxims mesos es viurà un escenari "inèdit": "Estem vivint un moment únic a la història del país, som protagonistes d'una determinació que condicionarà el futur de les generacions que vindran".

I és que Jordi Sànchez s'ha mostrat convençut que hi haurà referèndum -tant si és pactat com si no- i ha afirmat que l'ANC jugarà "a fons" perquè la ciutadania es pugui expressar en una consulta "vinculant". En aquest sentit, ha llançat un avís al govern espanyol: "Si l'Estat vol impedir el referèndum haurà d'utilitzar tota la seva força coercitiva". A parer seu, si això passa, l'Estat haurà perdut la legitimitat i el poder a Catalunya: "Quan un Estat necessita l'autoritat per imposar-se, és que està deslegitimat".

Seguint amb aquesta idea, ha avisat que l'Estat està "construint un relat" per equiparar els sobiranistes amb "colpistes i sediciosos". "No és un joc de paraules, és un intent de les estructures de l'estat per construir un marc mental preparat per justificar intervencions extremes de la Fiscalia, l'Audiència Nacional o el Tribunal Suprem", ha afirmat. "Estan preparant la tempesta perfecta per actuar de manera excepcional contra els fonaments democràtics de participació del referèndum", ha afegit.

El president de l'ANC també ha dibuixat una línia vermella en relació amb el procés participatiu del 9-N del 2014, executat per voluntaris: "Els col·legis electorals els obriran les institucions del país". Sànchez ha afirmat que l' ANC es "bolcarà" amb el referèndum, cridant a la participació, fent campanya pel 'sí' i "defensant el dret democràtic de votar", però ha assegurat que "no organitzarà el referèndum". "Les urnes les haurà de comprar el Govern i les urnes les garantirà el Govern perquè és la feina que li pertoca [...] i estem segurs que la portarà a terme", ha afirmat.

Per al president de l'ANC l'"alternativa" al referèndum no són unes eleccions i no en preveu d'anticipades per substituir-lo. Pel que fa a la declaració d'independència -que preveu el full de ruta de l'entitat en cas de "bloqueig"-, ha assegurat que la consideren però que no és la seva prioritat. L'objectiu de l'ANC és el referèndum, ha insistit davant els membres del secretariat de l'ANC presents i líders polítics com Marta Pascal (PDECat), la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz; el director general de Patrimoni, Francesc Sutrias (ERC) o la presidenta del Parlament i exlíder de l'ANC, Carme Forcadell.

Sànchez també s'ha mostrat disposat a fer ús de la mobilització per garantir que hi hagi referèndum i per defensar les institucions. "Utilitzarem de manera intensiva del dret de manifestació si l'Estat intenta segrestar urnes o impedir que les nostres institucions puguin debatre, consensuar o aprovar lleis", ha declarat, "ens preparem per a mobilitzacions", ha afegit, i ha recordat que han sigut "motor" del Procés fins ara. Les manifestacions, ha afegit, també tindran un objectiu exterior: "Serviran per projectar al món que hi ha un conflicte que va més enllà de les institucions [...] Hi ha una demanda de la ciutadania" de fer un referèndum. "Si cal sortirem al carrer per quedar-nos-hi", ha sentenciat, "si l'Estat no deixa altra opció, entomarem el repte", ha afirmat en al·lusió al concepte de mobilització permanent que utilitza ara l'ANC.

"No es pot contraposar sobiranisme i catalanisme"



Aprofitant que era en un auditori procliu a reivindicar el catalanisme tradicional, Sànchez ha afirmat que "no es pot pretendre contraposar sobiranisme amb catalanisme". "Qui ho fa és un ignorant o volgudament menteix", ha sentenciat llançant un dard enverinat al PSC o l'espai que representava Unió. Sànchez ha argumentat que el moviment a favor del referèndum és l'encarnació de "tota la història del catalanisme". "Hi podem veure la tradició dels Campalans de torn, dels Trias Fargas de torn, dels Comins i dels Cambós", ha afirmat, i ha assegurat que l'ANC "avui representa també aquesta gran tradició". A parer seu, el que ha canviat és que Catalunya ha deixat de ser una "nació Penèlope" que sempre "espera pacient que l'Estat torni i compleixi els seus compromisos" per creure que és la gent qui "decideix què vol ser" i que no és l'Estat qui marca la "línia vermella".

Per al president de l'ANC, el que es jugarà al setembre no és el "joc tradicional" de la vida política, ni la "victòria" d'un partit en un futur electoral, ni tampoc el "desbloqueig" d'un sistema de repartiment competencial del 1978, sinó la "resolució d'un conflicte històric que fa molts anys, 125 com a mínim, que està plantejat i no hi ha hagut la valentia de resoldre'l per part de l'estat espanyol".

En aquest sentit, ha assegurat que el que s'ha conegut tradicionalment com el "problema català" s'ha convertit en el "problema espanyol" perquè precisament és Espanya la que "no sap concebre's" sense Catalunya, un fet que no passa a l'inrevés, ha assegurat, des del moment que hi ha una part de la ciutadania que vol fer un referèndum. "Comencen a veure que això de Catalunya va de debò i no se saben ubicar en una imatge de la nació espanyola sense Catalunya", ha conclòs.