La candidatura de Sánchez carrega contra Patxi López: l'acusa de no tenir projecte polític

Pedro Sánchez vol convertir les primàries al PSOE en una cosa de dos. La candidatura de Patxi López li fa nosa, el seu equip ha detectat que se li poden anar una colla de vots per aconseguir vèncer Susana Díaz. Per això ha començat la recta final fins a les primàries del 21 de maig redoblant els atacs a l'exlehendakari. L'equip de l'ex secretari general ha formalitzat aquest dimarts la seva precandidatura a Ferraz insistint que en la campanya es debatrà només entre dos projectes de partit, del de la presidenta andalusa i el seu, i acusant López de no tenir "projecte polític".

Tothom sap que aquestes primàries són cosa de dos, i Patxi López també", va assegurar dilluns la diputada asturiana Adriana Lastra. Avui el coordinador de campanya de Sánchez, José Luis Ábalos, ha anat més enllà i ha acusat López de ser un ingenu per només expressar "desitjos" difícils de complir que només acaben "generant frustració". "Portar-nos bé no constitueix un projecte polític", ha etzibat tot recordant que López abans donava suport a Sánchez.

L'ex secretari general del partit oficialitza la seva candidatura alertant que si Susana Díaz guanya el PSOE es convertirà en tercera força, després de Podem i el PP, en les pròximes generals. És l'estratègia per combatre el discurs de la presidenta andalusa, qui no fa més que repetir que els socialistes no han fet més que perdre mentre Sánchez ha estat a Ferraz. " El pròxim 21 de maig el partit es juga dos models de partit. Un d'esquerres, coherent i creïble, on la militància de base prengui les decisions importants. I un altre que després de l'abstenció ha quedat en terra de ningú", ha asseverat Lastra aferrant-se a les enquestes en què Sánchez continua sent el líder socialista favorit dels votants de la formació.

Guerra bruta

Mentre els equips de Díaz i de Patxi López van formalitzar dilluns les seves precandidatures amb crides a la integració i a la unitat -tot i que amb la boca petita no feien més que disparar crides-, Sánchez no se n'està de disparar a cara descoberta. En una entrevista a Telecinco dilluns a la nit es va comprometre a integrar tant a Díaz com a l'exlehendakari en la seva executiva si guanya, però els va demanar fidelitat perquè no torni a passar que dimiteixi mitja direcció per derrocar un secretari general. També va recordar que Patxi López va governar a Euskadi gràcies a un pacte amb el PP. Un apunt que va molestar l'exlehadkari, que li va replicar per Twitter.