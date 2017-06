La mà dreta de Sánchez avisa Díaz que els territoris no són independents del PSOE

El portaveu provisional del PSOE al Congrés i mà dreta de Pedro Sánchez a la cambra, José Luis Ábalos, ha advertit avui a la presidenta andalusa, Susana Díaz, que el "respecte als territoris" que va demanar divendres passat al secretari general no pot significar "independència, desconnexió o desprendre de la direcció "federal. "Què s'entén per respecte als territoris? ¿Una capacitat tan autònoma que sigui pràcticament independent? ¿Una desconnexió? ¿Desprendre de la direcció?", s'ha preguntat Ábalos en una entrevista a RNE.

Segons la seva opinió, el respecte que demana Susana Díaz a Pedro Sánchez s'ha de produir a les normes i competències pròpies de cada territori, però " sense que això porti a pensar que són adreces independents". En aquest sentit ha recalcat que ha d'haver una "coordinació de la política" en tot el partit que "toca exercir a la direcció federal".

Convençut que Pedro Sánchez i Susana Díaz el que han de fer en la nova etapa que s'obre amb el 39 Congrés Federal del 17 i 18 de juny és "assumir la realitat des del pla de la lleialtat que es deriva del compromís que suposa formar part del PSOE amb importants responsabilitats ", Ábalos ha incidit que lleialtat no és silenci. En la seva opinió, la lleialtat i el "sentir-se part" exigeix "opinar i fer propostes", mentre que el silenci "s'entendria com desinterès, manca de col·laboració o desconnexió", ha argumentat, després d'apuntar que la relació entre Sánchez i Díaz tampoc pot ser la "d'estar corregint-te i cridant l'atenció com abans".

Els nous 'barons' de Sánchez

Integració amb el corrent de Patxi López

A qui envia menys encàrrecs Sánchez, per ara, és a l'altre rival en les primàries, l'exlehendakari Patxi López, a qui ha ofert un lloc en la pròxima executiva federal, segons han confirmat fonts socialistes. Sánchez, que es va reunir la setmana passada amb López, reconeix que tots dos " sempre han coincidit en l'estratègic", segons subratllen des de l'entorn del secretari general. Encara que no ha transcendit el càrrec que va oferir Sánchez a López, les fonts assenyalen que és un lloc ja existent a la Comissió Executiva Federal, no de nova creació.

A l'espera de la resposta del exlehendakari, Sánchez segueix dissenyant la pròxima direcció del PSOE, en què les fonts han confirmat aquest dilluns un nou nom, el de l'alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ja va ser membre de la seva candidatura a les primàries.