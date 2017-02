Sánchez es compara amb el Felipe González del 79: "Com aleshores cal que ens adeqüem a la realitat d'Espanya"

El candidat a les primàries del PSOE Pedro Sánchez ha reivindicat aquest dissabte el llegat de Felipe González, que dona suport a la seva rival virtual a la cursa per la secretaria general socialista Susana Díaz, perquè, ha dit, el partit ha de tornar a "adequar-se a la realitat d'Espanya, com va fer l'expresident espanyol el 1979. "Amb allò en tres anys vam guanyar les eleccions", ha recordat Sánchez en un acte a Saragossa, on ha estat acompanyat per la diputada Susana Sumelzo.

L'exsecretari general socialista ha tornat a reivindicar-se com el candidat de la militància, i ha recordat que són les bases del partit les que tenen "la clau" que podrà portar el partit a la unitat.

Davant de les acusacions de l'altre rival, Patxi López, a ell i Díaz d'estar dividint el socialisme, Sánchez s'ha compromès a exigir-se "lleialtat" si perd les primàries, però ha reclamat que els altres tinguin la mateixa actitud si ell acaba guanyant la cursa.

Sánchez ha continut capitalitzant el 'no és no' a Mariano Rajoy, perquè segons ell és un "gran sí" a la regenereació d'Espanya. El candidat ha acusat la gestora d'haver situat el PSOE "en terra de ningú" i ha alertat que "si el PSOE s'enfonsa l'esquerra no governarà de nou aquest país".

Sánchez també s'ha referit a les "tensions sobiranistes" a Catalunya i ha qualificat d'"error" que la gestora "debiliti els llaços amb el PSC".