Sánchez assegura que l’acord entre PP i PNB evidencia “l’absurd” de l’abstenció socialista a Rajoy

Pedro Sánchez ha tornat a visitar el País Valencià, un dels seus principals graners de suports juntament amb Catalunya. Avui ha estat el torn de la ciutat d’Elx (Baix Vinalopó), en concret el poliesportiu Carrús, que ara fa quinze dies va visitar Susana Díaz. Allí, l'exsecretari general del PSOE ha comptat amb l’impuls dels 53.117 avals que ha aconseguit, i que evidencien la igualtat existent entre el dirigent madrileny i la presidenta andalusa, Susana Díaz.

"Açò té molt bona pinta"

Sánchez no ha volgut amagar la seva satisfacció per l’evolució de la campanya i ha assegurat que "açò té molt bona pinta. Els suports aconseguits han estat espectaculars, però no ens podem confiar, açò no està guanyat".

Abstenció innecessària

El dirigent madrileny ha aprofitat l’acord assolit entre el Partit Popular i el Partit Nacionalista Basc sobre els pressupostos generals de l'estat de 2017 per criticar "aquells" que van defensar l’abstenció dels socialistes en el debat d'investidura de Rajoy. En aquest sentit, Sánchez ha subratllat que, si ara el cap de l’executiu central presumeix de disposar del suport de "175,5 diputats" –en són necessaris 176- per aprovar els pressupostos, "queda en evidència l’absurd de la nostra abstenció".

El pla era "llevar a Pedro i posar a Susana"

En el mateix sentit s'ha manifestat l'home fort de Sánchez al País Valencià, José Luis Ábalos, qui l'ha precedit en els parlaments. El diputat al Congrés ha assegurat que en els dies previs al debat d'investidura de Rajoy "alguns no van voler esperar que el PNB pactara amb el PP perquè no hi havia altre pla que llevar a Pedro i posar a Susana".

Pedro Sánchez també ha aprofitat l'acte per defensar la necessitat del naixement d'un nou PSOE, un partit dels militants i "no de quatre o cinc" dirigents, i on els afiliats se sentin "igual d'importants que els càrrecs del partit".

Les mocions de censura es negocien abans

L'exsecretari general també ha dirigit alguns missatges a Pablo Iglesias, a qui ha "recordat" que, per dur endavant una moció de censura, "abans cal negociar-la, i no posar el dit a l'ull als teus potencials aliats".

Petició de vot per a Macron

El candidat a les primàries socialistes també ha demanat al líder de Podem que parli amb el dirigent esquerrà francès, Jean-Luc Mélenchon, perquè faciliti la victòria d'Emmanuel Macron. " No ens agrada Macron, però entre Macron i Le Pen demanem el vot per Macron".

Patxi López durant l'encontre amb militants que ha realitzat aquest matí / EFE/ KAI FÖSTERLING

Víctima de la postveritat

Per la seva banda, Patxi López, qui aquest dissabte coincideix amb Sánchez al País Valencià, continua intentant treure's del damunt l'abraçada de l'ós de l’exsecretari general després que, aquest, li oferís unir-se a la seva candidatura.

L'exlehendakari, que ahir va presentar-se com una "víctima de la postveritat" pels rumors que asseguren que, tard o d'hora, renunciarà a mantenir la seva candidatura, s'ha reunit aquest matí amb militants socialistes a la ciutat de València. Allí els ha sol·licitat que no votin a "blocs enfrontats" perquè està en joc "la pròpia supervivència" del partit.

Patxi López diu que Sánchez actua com Podem

López també ha explicat que no s'ha sentit "ofès" per l'oferta de Sánchez, però li ha retret que actuï com Podem "fent anuncis a través dels mitjans de comunicació i no trucant als seus rivals".

El candidat a les primàries socialistes ha reivindicat que unir el PSOE no és "construir blocs dins del partit" que s'enfrontin entre ells, ni juntar "a la meitat per anar en contra de l'altra meitat". López ha reclamat "sumar a tot el socialisme per reconstruir el PSOE".

"Ho repetiré fins al final, aquesta candidatura el que busca és ampliar l'espai de la unitat, però de veritat, no la unitat que neix de l'enfrontament, sinó la unitat que neix de l'entesa entre socialistes", ha assegurat l'exlehendakari, qui també ha afirmat que la divisió "és suïcida. En aquest moment està en joc la pròpia supervivència del PSOE, perquè aquestes no són unes primàries per veure com vam matar Pedro o com matem Susana, són unes primàries per salvar el PSOE".