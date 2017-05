Sánchez, a la caça del vot de Patxi López

Si una cosa ha quedat clara en la primera batalla de les primàries del PSOE és que la candidatura de Patxi López no ha servit per rebaixar la polarització entre Susana Díaz i Pedro Sánchez. La tercera via de l’exlehendakari ha quedat totalment diluïda, però els exactament 10.866 avals que va aconseguir recollir per ser proclamat candidat per a les primàries són or per a Pedro Sánchez. L’ex secretari general del PSOE s’ha quedat a només 6.273 firmes de la presidenta andalusa, i el possible vot útil dels partidaris de Patxi López pot ser clau per donar-li la victòria el 21 de maig. Per això ahir no va dubtar ni un moment a llançar-se a la caça del seu votant: ni 24 hores després de sorprendre en el recompte d’avals i arrabassar a Susana Díaz el paper d’única favorita, Sánchez va proposar a l’exlehendakari que se sumés a la seva candidatura.

“Vull des d’aquí estendre la mà a Patxi López, el meu estimat company, amb tot el respecte i humilitat. Seria un honor i un orgull compartir camí per fer del PSOE un partit unit”, va dir Sánchez des d’Alcalá de los Gazules (Cadis), municipi històric del socialisme andalús. La candidatura de López va rebutjar-ho immediatament i va criticar que el seu rival no els hagués trucat abans, sinó que utilitzés els mitjans -com Podem- per buscar el cop d’efecte. Per “desmentir tot tipus de falsedats”, Patxi López va convocar ahir una roda de premsa d’urgència a última hora de la tarda, en què va assegurar que se sent “víctima de la postveritat” i va garantir que lluitarà fins al final.

Els resultats de la batalla d’avals han sacsejat les bases de López. Alguns suports territorials li han traslladat que hauria de parlar amb Sánchez després que la militància mostrés les seves preferències. L’exlehendakari va ser el primer a fer el pas per presentar-se a les primàries, una decisió que es va interpretar com una maniobra de la gestora per intentar dividir el vot crític amb Susana Díaz. I, de fet, segons les enquestes, la segona opció de vot dels simpatitzants socialistes que es decanten per Patxi López sempre seria Pedro Sánchez. Per intentar seduir-los, l’ex secretari general ja va anunciar ahir que, independentment de la decisió del diputat basc, inclouria en la ponència que presentarà el 10 de maig bona part de les propostes de López, com eliminar la recollida d’avals i substituir-la per una doble volta en les primàries o implantar el vot telemàtic.

Des de l’anunci de la candidatura de Patxi López, que Díaz i l’exlehendakari han tingut un pacte de no-agressió. Ara l’entorn de la presidenta andalusa creu que López està sent víctima d’una “opa hostil” de Sánchez. Des d’Eivissa, la presidenta andalusa va garantir que ella no buscarà aliats d’última hora “per escurar vots”. El veredicte dels avals ha portat Díaz a endurir el seu discurs. Ahir va retreure a l’ex secretari general que estigui “content” d’haver quedat per darrere d’ella en la recollida d’avals. “Ja és el tercer cop que està content de ser segon. Però a mi m’agrada més que siguem primers”, va dir en referència als resultats del PSOE el 20-D i el 26-J.

Ibarra: “Així anem a l’escorxador”

Enmig d’aquesta divisió “suïcida”, en paraules de Patxi López, ja n’hi ha que reclamen que no se celebrin les primàries entre els militants. És el cas de l’expresident extremeny Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que en un article a El País demanava als tres candidats que es retiressin i unissin les seves forces per fer un congrés federal en pau on siguin els delegats qui decideixin. Si no, va dir, el PSOE va a “l’escorxador”. La divisió és palpable després de la recollida d’avals, i la mateixa gestora admetia que les primàries no enterraran les disputes.