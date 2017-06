Sánchez convida Patxi López a l’executiva

Sabia que la seva proposta mai seria del tot perdedora. Que guanyés qui guanyés en les primàries podria ser un aliat de consens. I ara ha començat a recollir els seus fruits. Pedro Sánchez ha ofert a l’exlehendakari Patxi López, tercer en les primàries socialistes, un lloc preeminent en la seva nova executiva, que presentarà oficialment en el congrés federal del 16 al 18 de juny. Es tracta del primer gest d’integració del secretari general del PSOE de cara a aquesta nova etapa, mentre el seu equip continua llançant dards a la presidenta andalusa, Susana Díaz, amb qui ja queda clar que no compten per a la direcció.

Patxi López encara no ha respost a l’oferta de Sánchez. Vol consultar-ho abans i tenir clar que la pròxima direcció serà “plural”, una condició indispensable que ja va posar durant la campanya. Sobre la taula té una proposta de pes. Segons fonts pròximes al secretari general podria ocupar la secretaria de política federal, que té a les seves mans la gestió, des del PSOE, del debat territorial i el xoc entre la Generalitat i l’Estat. Des del 2014 havia ocupat aquest lloc Antonio Pradas, l’home de Díaz a Ferraz, que havia mitigat el seu protagonisme davant la desconfiança de Sánchez.

L’exlehendakari és un supervivent en política. Des que va convertir-se en el primer president basc no nacionalista -parla molt poc en euskera tot i haver-lo estudiat durant anys- ha anat escalant posicions. Des del 2012 que és a la direcció federal i el 2014 Sánchez li va encarregar l’àrea d’acció política i ciutadania fins que, l’any passat, va convertir-se també en el president del Congrés més breu de la història democràtica d’Espanya.

Si accepta el càrrec, Patxi López es trobarà amb una executiva molt blindada per càrrecs de la màxima confiança de Sánchez. El nou secretari general del PSOE no vol repetir errors del passat i té intenció d’envoltar-se dels més incondicionals, els que van defensar el “no és no” fins a les últimes conseqüències. Amb gairebé tota seguretat l’alcalde de Valladolid, Óscar Puente, serà el nou portaveu de l’executiva, l’home que sortirà en roda de premsa des de Ferraz -un lloc que habitualment es reservava al secretari d’organització-. Puente és conegut per les seves declaracions contundents. En campanya, va acusar Díaz d’estar amb “el cul en pompa cap a la dreta” del PP.

Crítiques a Susana Díaz

El trident clau del nou PSOE serà el format per Sánchez, el valencià José Luis Ábalos -que es perfila com a secretari d’organització juntament amb el líder de la Rioja Santos Cerdán- i l’asturiana Adriana Lastra. Ábalos, que de moment és portaveu socialista al Congrés, va advertir ahir a Díaz en una entrevista a RNE que les federacions com la seva no poden pretendre ser completament independents de Ferraz i que hauria de deixar de “corregir” el secretari general com feia abans. Sánchez té intenció de no deixar-ne passar ni una a la seva rival.