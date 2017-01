Sánchez desafia Díaz i reprendrà a Sevilla la seva gira

El pas endavant de Patxi López, primer candidat a liderar el PSOE, va deixar tocat Pedro Sánchez, que havia comptat l’exlehendakari entre els seus aliats fins fa poques setmanes. L’ex secretari general del partit no tan sols perdia directament un suport de pes al PSOE, sinó que també va veure com alguns dels líders territorials que fins ara se li havien mantingut fidels donaven suport al nou candidat. Però Sánchez no vol seguir llepant-se les ferides: després del silenci inicial, ahir va començar a fer els primers moviments. En un missatge a Twitter, que s’ha convertit en pràcticament el seu únic canal de comunicació pública, l’exlíder socialista va anunciar que reprendrà la seva gira per mesurar el suport de la militància, sense haver aclarit encara si es pensa presentar a les primàries.

Però, tot i l’allunyament de Patxi López, Sánchez encara veu com la seva principal rival al partit, la presidenta andalusa, Susana Díaz, fa com ell: juga amb els temps i no ha anunciat si els seus plans de futur passen per Ferraz. Una mostra d’això és que l’escenari triat per Sánchez per al seu retorn “a la carretera” -com va dir ell mateix en una entrevista a La Sexta després de deixar el seu escó al Congrés- serà Sevilla. L’elecció suposa un desafiament a la totpoderosa Díaz, que té poca oposició orgànica en la seva federació, però que -si Sánchez se’n surt i és capaç d’aplegar un bon grapat de militants- podria veure com entre les bases hi ha més divisió d’opinions.

El Barça obliga a canviar els plans

Sánchez és conscient que ha de rellançar el seu capital polític com el candidat del no és no,un missatge que el seu entorn encara considera guanyador, però pel qual competeix amb López, que, a més, té més suports entre l’establishment. Ara intentarà recapitalitzar aquest missatge a la terra de l’arquitecta del gir del PSOE cap a l’abstenció. Tanmateix, no comença amb bon peu la singladura: tot i que feia dies que no anunciava cap moviment, Sánchez es va veure obligat a rectificar la data del seu acte a Sevilla -que inicialment havia de ser el dia 29- perquè no comptava amb el partit que enfrontarà el Betis contra el Barça aquell dia a la capital andalusa. “Contra un Betis-Barça no es pot competir. Farem la trobada amb la militància a Sevilla el 28 de gener. Aviat: lloc i hora”, va haver de tuitejar el polític hores després de l’anunci.

Qui no el rebrà a Sevilla serà Díaz, que aquell dia estarà participant en un acte a Cadis amb l’ex secretari general socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. La presidenta andalusa exhibirà els suports de la vella guàrdia (tots els exlíders dels partits excepte Sánchez estan amb ella) i continuarà la seva gira, que arrenca ja aquest cap de setmana amb un acte a Castella i Lleó.

Mentrestant, López, l’únic candidat que voltarà Espanya havent aclarit quines són les seves intencions, serà també aquest cap de setmana a Portugalete, on va néixer, i continuarà el seu periple en les pròximes setmanes, en una precampanya cap a les primàries que s’albira quilomètrica -els militants no hauran de votar fins al maig, just abans del congrés del partit.

El també expresident del Congrés no va voler entrar a valorar ahir si Sánchez farà el pas, i es va limitar a afirmar sobre l’anunci de la gira que li sembla “bé” que “la gent parli amb la militància i que la militància decideixi”.