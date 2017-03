Sánchez emplaça la militància a apoderar-se del partit

Amb un pavelló de Burjassot (Horta Nord) cridant a cor “Pedro, Pedro”, amb la cançó Color esperanza de Diego Torres omplint els silencis i amb dos testimonials banderes republicanes en un pavelló amb prop de 3.000 assistents, Pedro Sánchez va encoratjar ahir els afiliats socialistes a apoderar-se del partit. Amb aquest objectiu va simplificar el debat de les primàries a l’elecció entre dues opcions, “el PSOE del segle XX -el de Susana Díaz- o el del segle XXI” -el seu-. Sánchez va admetre que el del juny no és un congrés més: “Caldrà escollir entre un partit que demana l’abstenció per a Rajoy o el que vol la militància”.

Per a l’ex secretari general, aquesta tria es tradueix en l’elecció “entre el passat i el futur”. “El canvi que reclamen les bases del partit és el dels dirigents que no miren els afiliats des de dalt. Amb mi, les consultes a la militància sobre les decisions importants seran obligatòries”, va assegurar Sánchez.

El candidat a la secretaria general a les primàries socialistes del mes de maig no va amagar que el PSOE es troba en una cruïlla de camins, i va defensar que els socialistes han d’optar per models com el portuguès: “Un executiu que s’ha enfrontat a la dreta, ha construït un govern d’esquerres, ha aprovat uns pressupostos, ha augmentat els sous als funcionaris i ha incrementat les pensions”.

Esquerra resignada

Sánchez ha triat com a lema de campanya l’eslògan “Sí és sí”, amb el qual pretén capgirar el famós “No és no” al govern a Rajoy. En aquesta línia, el dirigent socialista va contraposar el model d’esquerra de la coalició de govern portuguesa amb el de “l’esquerra resignada” de l’actual PSOE.

L’ex secretari general socialista també va desglossar el seu programa polític, un ideari que es basa en la idea que la “direcció del partit sigui tan d’esquerres com els militants, un posicionament contrari a les polítiques conservadores del PP, la construcció d’un partit creïble i unit l’endemà del congrés del juny, i la gestació d’una alternativa real de govern”.

Sánchez, que no té el suport dels barons ni dels referents públics del partit, pretén aconseguir el vot favorable de les bases més esquerranes del PSOE. Amb aquest objectiu té l’ajuda del polític basc Odón Elorza i del madrileny José Antonio Pérez Tapias. En el terreny valencià té el suport del president socialista a la província de València, José Luis Ábalos, i de l’exdiputat al Parlament valencià Andrés Perelló. Tots ells van aprofitar l’acte d’ahir per subratllar l’orgull de sentir-se “rojos” i van defensar la propietat d’un partit “que és nostre”. El més contundent de tots va ser Andrés Perelló, que en una clara referència a l’aparell del PSOE va admetre que “es poden apropiar de tot: dels càrrecs, de les màquines..., però no ho podran fer del partit”.

Arrel obrera

L’al·lusió al color vermell i a l’arrel obrera del PSOE sembla que ha esdevingut el fil conductor d’una campanya que, en el cor dels partidaris de Pedro Sánchez, es viu com una vertadera batalla contra el poder, en aquest cas, el del seu partit. Així ho va resumir el president provincial, José Luis Ábalos, que va denunciar les “contínues” acusacions a Sánchez. “No es pot parlar de fraternitat i perseguir un company. Per què eixe acarnissament? No cal expulsar ningú de la pista”, va reclamar Ábalos.