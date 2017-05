Sánchez va per feina i ja compta amb els votants de López

L’ex secretari general del PSOE Pedro Sánchez creu que està jugant una partida d’escacs, i que ell mateix mou les seves peces estratègicament. Quan es va confirmar que Susana Díaz va guanyar Pedro Sánchez en la primera volta de les primàries només per 6.273 avals, va aflorar l’estratègia que l’ex secretari general portava temps cuinant: oferir a Patxi López integrar-se a la seva candidatura i anar junts contra Susana Díaz.

En cercles pròxims a Sánchez s’assegura que es va oferir a López incorporar al programa de l’ex secretari general algunes de les seves propostes, com la votació a doble volta en les primàries. Davant les evasives, Sánchez va decidir passar a l’acció. El seu diagnòstic: la polarització entre ell i Susana Díaz portarà milers d’avalistes i votants de López a optar, a l’hora de votar, per Sánchez. En lloc de deixar macerar els resultats i treballar amb dirigents del cercle de López perquè ells fessin la feina d’integrar les dues candidatures, Sánchez va decidir moure peça directament, després de confirmar les infructuoses gestions (ells dos van parlar per telèfon). Pedro Sánchez era conscient que al contrari del que planteja Vito Corleone a El Padrí, li estava fent a López una oferta que no podia acceptar. Les evasives eren un senyal. Però la peça que ha mogut apunta a guanyar els vots dels simpatitzants de López.

Els assessors de Díaz culpen els barons del PSOE, segons fonts consultades, de no implicar-se prou, de no entendre que la batalla de les primàries és una batalla “de vida o mort” i de donar per fet que la potència dels avals d’Andalusia serà suficient per deixar KO Pedro Sánchez.

Podem posa a prova Sánchez

Les primàries del PSOE són també una referència per als altres partits. Especialment per a Podem. Pablo Iglesias intenta fer un remake de la pel·lícula de la investidura de Sánchez, en què Podem va rebutjar abstenir-se, cosa que hauria desallotjat Rajoy de la Moncloa, per no fer president Sánchez. Ara la repetició passaria per fer servir la moció de censura per demostrar que fins i tot Pedro Sánchez és, com els altres candidats del PSOE, hostil a la seva presentació. El líder de Podem adverteix que la campanya de Sánchez està atraient fins i tot votants de Podem i per això ha llançat la moció de censura amb un doble objectiu: col·locar el focus sobre la seva persona després dels mesos de divisió i enfrontaments interns enmig d’un desencant generalitzat, i “competir” amb el protagonisme de la campanya de Sánchez.

Sánchez està més convençut que mai de tenir la victòria a les seves mans. Ara intentarà que la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, que dona suport a López, jugui un paper rellevant a l’hora de canalitzar aquests suports a favor de Sánchez. El que ha demostrat la batalla dels avals és que Pedro Sánchez pot guanyar. La posada a la venda del llibre de Josep Borrell Los idus de octubre sobre el cop d’estat del sergent chusquero del comitè federal, farà més soroll a favor de Sánchez. Borrell presenta demà la seva obra a Madrid i té previst fer una gira per diferents ciutats per sacsejar el debat socialista. Però l’aparell reaccionarà.