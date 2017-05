Sánchez vol els ‘barons’ fora de la seva executiva

Pedro Sánchez va tornar ahir amb el seu equip a Ferraz per primer cop des de la clara victòria de diumenge a les primàries. I va trobar-se unes oficines desertes: cap membre de la gestora va donar-li la benvinguda. El seu despatx seguia igual des del fatídic comitè federal de l’1 d’octubre. Però Sánchez torna a prendre les regnes del PSOE amb l’objectiu que la història no es repeteixi, i per això necessita poder controlar tots els òrgans de direcció, blindant-se dels barons, els dirigents territorials que tradicionalment han marcat el ritme al partit.

La primera decisió que va prendre ahir va ser col·locar el seu màxim home de confiança al Congrés, el diputat valencià José Luis Ábalos -que juntament amb la diputada asturiana Adriana Lastra han coordinat la seva campanya-, com a portaveu provisional fins que se celebri el congrés federal. Substituirà Antonio Hernando, que va dimitir la mateixa nit de les primàries, amb l’home de més pes orgànic que li ha donat suport des del principi.

L’altra prioritat és començar a dissenyar l’executiva i prendre’n el control. Sánchez no vol que torni a passar el que va afavorir la seva caiguda: que la direcció no estigués sota el seu control. Això va propiciar la jugada de Susana Díaz per fer-lo caure i imposar una gestora, una estratègia que ja havia fet servir fins a 32 vegades per controlar les agrupacions locals andaluses.

Ara que ha tornat a la secretaria general, Sánchez té intenció que cap dels barons autonòmics -tots li van donar l’esquena excepte la presidenta balear, Francina Armengol, que va rectificar a última hora- pugui posar un peu en la nova direcció. En un contacte informal amb periodistes a Ferraz va assenyalar que està construint una executiva “innovadora”, “paritària” i “intergeneracional” que no respongui a quotes territorials.

L’objectiu és aconseguir centralitzar la presa de decisions a Madrid i tallar l’altaveu als barons. El 2014, deu dels 38 membres de la direcció que va sortir del congrés federal eren líders territorials. Cinc d’ells tenien, fins i tot, àrees de responsabilitat, i els cinc restants eren vocals. Ja en el seu programa per a les primàries, Sánchez defensava que era necessari que els barons només tinguessin poder de decisió en l’òrgan que els pertoca, el consell de política federal -l’espai de reunió dels territoris amb el secretari general, fins ara presidit per Díaz- i el comitè federal.

Missatge a Susana Díaz

Els resultats rotunds de les primàries, en què va guanyar per més de la meitat dels vots, han portat la majoria de barons a començar a fer pinya al voltant del nou secretari general. El primer test de confiança per a Sánchez serà l’elecció dels més de mil delegats provincials que assistiran al congrés federal del 16, 17 i 18 de juny a Madrid. Tots els presidents autonòmics, fins i tot el de l’Aragó, Javier Lambán -que hi era reticent-, han cedit a presentar llistes conjuntes en les votacions que se succeiran fins diumenge. El desig del nou secretari general és que es traslladin els resultats de les primàries a la designació de delegats.

L’única que s’hi ha mostrat reticent és Díaz, que té el control d’una quarta part del total de delegats i podria intentar vetar l’elecció de la nova executiva en el congrés federal. Sánchez va enviar-li ahir un missatge: si no accepta la derrota, ell també li pot posar les coses difícils a Andalusia. El nou secretari general va prometre donar suport als presidents i governs autonòmics, però va puntualitzar que seran els afiliats els que decidiran els lideratges territorials. Un missatge diferent del de fa una setmana, abans de les primàries, en què garantia que no hi haurà guerres autonòmiques. Díaz ha accelerat la celebració del congrés dels socialistes andalusos, que serà al juliol, per evitar que el 40% dels militants que no la van votar tinguin temps d’armar-se i plantar-li cara.

Cap felicitació de Rajoy ni el PP

La designació d’Ábalos com a portaveu provisional -s’espera que després del congrés federal, quan es renovarà la direcció al Congrés, tingui un lloc preeminent en l’executiva- arriba paral·lela a mesures per intentar recuperar el control institucional. Ahir el PSOE va presentar finalment el llistat de compareixences a la comissió d’investigació per la corrupció al PP, amb Mariano Rajoy a dalt de tot de la llista. El president espanyol no té intenció de recuperar el contacte amb Sánchez: ni ell ni cap membre del PP no l’ha felicitat encara per l’elecció en el càrrec. Sánchez el rep amb la petició de compareixença, però també deixant clar que votarà en contra de la moció de censura de Podem.