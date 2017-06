Sánchez es llança a la caça del vot de Podem

“Em sento molt pròxim als votants de Podem”. Pedro Sánchez deixava molt clares quines són les seves intencions en la primera declaració pública, dijous passat, des que va ser proclamat secretari general del PSOE. La seva victòria ha caigut com una galleda d’aigua freda sobre l’equip de Pablo Iglesias. El millor escenari que es dibuixava per a la formació lila, segons la seva direcció, era una victòria de la presidenta andalusa, Susana Díaz. Des del cop a Ferraz que jugaven amb aquesta carta, i s’havia apoderat també de l’estratègia del partit. La moció de censura -que es debatrà dimarts de la setmana que ve- va convertir-se en una forma d’erigir-se en líders indiscutibles de l’oposició i recuperar el protagonisme enmig de la crisi socialista, però ara temen que se’ls giri a la contra.

L’equip d’argumentari d’Iglesias ha ordenat “atacar, atacar i atacar” per “no donar ni un segon de descans” al nou PSOE i “tensionar” Sánchez. En un document difós el 26 de maig entre els seus dirigents i titulat “Érem pocs i va arribar Sánchez”, la formació lila admet que la victòria del líder socialista “frena” les seves aspiracions i col·loca en una bona situació electoral el PSOE d’aquí un any. “No podem permetre que pugui desenvolupar una estratègia capaç de consolidar un escenari a mitjà termini favorable als seus interessos, que li permeti desenvolupar una estratègia d’encerclamentcontra Units Podem i les confluències”, diu el document, revelat per El Independiente i al qual ha tingut accés l’ARA.

Sánchez té molt clar que només hi ha una via per recuperar l’hegemonia de l’esquerra: entendre’s amb Podem, però sempre com un subordinat, intentant no mirar-se cara a cara. Durant els mesos en l’ostracisme després del cop a Ferraz, va entendre que era “legítim” que Podem hagués nascut amb la intenció d’“aniquilar” el PSOE. “Em sembla legítim que Iglesias se’m vulgui menjar, jo també ho vull. Això és el joc parlamentari i democràtic”, deixava anar durant una trobada informal amb periodistes just abans de les primàries.

El colofó de l’estratègia de Sánchez arribarà amb el congrés del PSOE. El líder socialista ha aconseguit agafar les regnes de la ponència i té intenció de deixar clar que el declivi del partit no va arribar amb ell, sinó amb l’última legislatura de José Rodríguez Zapatero. L’objectiu de Sánchez es fer un gir ràpid cap a l’esquerra i sumar els votants de Podem desencisats amb Iglesias per haver apartat el corrent d’Errejón.

Argumentari compartit

Tant és així que si es compara el document de la candidatura de Pedro Sánchez amb què va guanyar les primàries amb el document “Espanya 2020”, el text amb què Iglesias va guanyar al febrer, s’hi poden trobar conceptes compartits, que fins ara semblaven reservats per a Podem. Tal com explicava ahir El Mundo, Iglesias feia referència al “rebuig a les elits polítiques i econòmiques” i Sánchez contra “el capitalisme de les elits extractives”. Tots dos critiquen l’austeritat i el neoliberalisme. Si Iglesias hi desenvolupa com els països de l’Europa perifèrica han ballat al so d’Alemanya, el de Sánchez afirma que la dreta espanyola “s’ha plegat als dictàmens de l’establishment europeu”.

Però abans del congrés del PSOE, Sánchez s’enfronta a una altra prova de foc: la moció de censura de Podem. “Desitjaria que el PSOE, almenys, s’abstingués”, apuntava ahir Iglesias a Público. Ferraz ja es decanta, per ara, per aquesta opció. El debat suposarà la consumació del canvi d’equilibris al Congrés. Arribar fins a la moció no ha sigut fàcil per a Podem. La decisió ha creat divisió entre les seves files perquè s’ha plantejat en ple debat socialista, però el mateix equip d’Iglesias ordena defensar la moció fins al final i apunta que, amb la victòria de Sánchez, Rajoy ja no pot recórrer al “botó vermell” de convocar anticipades. Tots auguren que el PSOE creixerà en els sondejos.