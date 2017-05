Sánchez es referma en el 'no' al referèndum i no revertirà els canvis en les relacions PSOE-PSC

L'elecció de Pedro Sánchez com a secretari general del PSOE no es traduirà a curt termini en un canvi substancial en la posició del partit a escala territorial. El líder socialista té intenció de mantenir la mateixa posició pel que fa al referèndum d'independència de Catalunya: ho ha deixat clar aquest dimecres en un contacte informatiu amb periodistes a Ferraz, el primer dia que ha tornat a la feina d'ençà de les primàries. A partir d'ara convertirà la seu del PSOE en casa seva. La gestora no havia tocat el seu despatx des del fatídic comitè federal de l'1 d'octubre, i avui l'ha tornat a ocupar.

El líder socialista també ha assenyalat que no té intenció de revertir la revisió del protocol d'unitat entre el PSOE i el PSC, pel qual els socialistes catalans es comprometen a acatar les decisions de Ferraz de "naturalesa i rellevància constitucional". Creu que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta , i el president de la gestora, Javier Fernández, ja van tancar aquesta crisi i que tothom està d'acord en com s'ha resolt. Durant l'anunci de la seva intenció de presentar-se a les primàries, a finals de gener, es va comprometre a no tocar ni una coma del protocol d'unitat. Ara, vist que ja s'ha canviat, es compromet també a no fer-li cap esmena.

L'equip de Sánchez, però, es manté en la seva defensa del reconeixement d'Espanya com un " estat plurinacional" que veti el dret a decidir. Tenen intenció de presentar-ho com a esmena a la ponència marc coordinada pel diputat basc Eduardo Madina, en què proposava tornar a l'Estatut per resoldre la qüestió catalana. Per al secretari general electe del PSOE, però, aquest reconeixement està implícit en la Declaració de Granada del 2013, en què els socialistes aposten per reformar la Constitució en sentit federal.

Sánchez, però, no creu que s'hagi de tocar, de moment, la Declaració de Granada. Defensa que cal anar "pas a pas" i no obrir de moment aquest meló, en un moment en què el PSOE encara aguanta la respiració de cara al congrés federal del 16 al 18 de juny, on els més de mil delegats provincials hauran de ratificar l'elecció del secretari general, així com de tota l'executiva.

José Luis Ábalos, portaveu provisional del PSOE al Congrés

Crida a Díaz perquè cedeixi

El nou líder socialista té intenció de construir una executiva "integradora", "paritària" i "intergeneracional" on totes les ànimes del partit tinguin representació. Però també vol innovar amb el format: per primera vegada no hi haurà quotes territorials i, tal com avançava en el programa de cara les primàries, no es compromet que hi siguin presents tots els secretaris generals del partit. És una manera d'evitar que els 'barons' puguin tenir l'última paraula en la presa de decisions.

Per intentar poder tenir força al congrés federal, ha transmès a totes les federacions el desig que es tradueixin els resultats de diumenge en l'elecció dels delegats provincials. La presidenta andalusa, Susana Díaz, es resisteix a pactar una llista comuna per poder tenir més pes en la seva federació (amb més d'un quart dels delegats del conjunt de l'Estat) i tenir el control del congrés federal.

Mariano Rajoy, immutable

Sánchez també ha recalcat que encara no ha rebut cap felicitació de Mariano Rajoy ni de cap membre del PP. Considera "decebedor" que ni a escala institucional li pugui reconèixer la victòria. El president espanyol va dir dilluns que encara no li havia trucat perquè no el volia "molestar". I ahir, als passadissos del Congrés, ni va voler respondre sobre el tema. Sánchez, en canvi, sí que ha rebut felicitacions del president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el líder d'ERC, Oriol Junqueras; el lehendakari basc, Iñigo Urkullu, i el president de Portugal, António Costa, entre d'altres.