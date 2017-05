Sánchez s'autoesmena: es distancia de Podem en el seu projecte polític per al PSOE

Pedro Sánchez es distancia de Podem en l'última versió, i definitiva, del seu projecte polític per al PSOE. El document, que presentarà aquesta tarda a Madrid, manté intacta l'aposta per un estat plurinacional, però en canvi matisa la defensa d'una "aliança de progrés" per a Espanya, un punt molt criticat per l'equip de Susana Díaz. Creu ara que aquesta aliança s'ha de dirigir a "sectors de la societat espanyola que coincideixin en la necessitat de desenvolupar una democràcia avançada en el terreny polític i en l'econòmic i que faci progressar la justícia social", una manera de posar pals a les rodes a un acord amb el partit de Pablo Iglesias i d'evitar que diguin que fa l'abraçada de l'os als seus principals competidors polítics en el debat entre els tres candidats previst per al pròxim dilluns a Ferraz.

El projecte definitiu incorpora 77 propostes noves a les presentades a finals de febrer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Són el resultat, segons el seu equip, del debat entre més de 400 experts i la consulta a la militància. Segons han assenyalat el sociòleg José Félix Tezanos i l'economista Manuel Escudero, el model territorial que proposa Sánchez té el suport del 92% dels consultats. Per això han decidit mantenir l'aposta pel perfeccionament "del caràcter plurinacional de l'Estat apuntat en l'article 2 de la Constitució".

En concret, el que proposa l'ex secretari general del PSOE és el reconeixement de Catalunya com a nació en el sentit cultural però no jurídic, i li nega el dret a decidir perquè manté que la sobirania recau en el conjunt del poble espanyol. Segons els experts, l'únic que busquen és perfeccionar el reconeixement de les especificitats culturals que, segons ells, ja eren en l'esperit original de la Constitució.