Sánchez agraeix el suport dels càrrecs socialistes que aposten per la seva candidatura

L'exlíder del PSOE Pedro Sánchez ha agraït aquest dimecres el suport que va rebre ahir d'una setantena de càrrecs socialistes, que li van demanar que presentés la seva candidatura a la secretaria general del partit.

A través del seu perfil de Twitter, Sánchez ha donat les gràcies per la confiança a 68 càrrecs socialistes que van presentar un manifest a favor de la seva candidatura a les primàries. Encara que a la piulada l'exlíder socialista no desvela si finalment es presentarà per ser secretari general del partit, sí que assegura que " entre tots/es farem possible la recuperació del PSOE i de la nostra identitat socialista".

Gratitud inmensa por la confianza. Entre todos/as haremos posible la recuperación del PSOE y de nuestra identidad como socialistas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de desembre de 2016

A la reunió, els partidaris de Sánchez van mostrar la seva intenció que la gestora convoqui al més aviat possible les primàries. Consideren que és una manera de retornar la veu a la militància després que la caiguda de Sánchez fos motivada per una decisió del comitè federal. A la reunió, a la qual no va assistir l'exlíder, hi havia diputats com Odón Elorza i Adriana Lastra, i alcaldes socialistes.