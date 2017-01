Sánchez no es dona per vençut i batallarà per liderar el PSOE

Pedro Sánchez es tira a la piscina. L’ex secretari general del PSOE ho vol tornar a intentar i es presentarà a les primàries del maig per liderar el partit. Des del feu andalús de Susana Díaz, Sánchez va anunciar ahir que encapçalarà la “candidatura de la militància” de cara al congrés federal. “Veig que hi ha aigua a la piscina”, va dir ahir rient davant de més de mil militants concentrats al municipi sevillà de Dos Hermanas. La convocatòria, en un parc públic envoltat per un llac, va desbordar les expectatives i va donar un to èpic a la batalla que està disposat a lliurar contra la presidenta andalusa, que es resisteix a fer un pas endavant i anunciar la seva candidatura.

Amb un discurs molt dur en contra de la gestora i la seva decisió d’abstenir-se per fer Mariano Rajoy president, Sánchez va reclamar recuperar un partit socialista “autònom i d’esquerres” que permeti a la formació encapçalar un “govern progressista”. La seva aposta té com a objectiu que el PSOE recuperi la credibilitat, i es posa a ell com a exemple de coherència: “Si diem no a Rajoy, també votem no a Mariano Rajoy”. L’experiència va ser una altra de les cartes que va posar sobre la taula per garantir-se la reelecció. “No soc el mateix que fa tres anys. Tinc més experiència i més ganes que mai”, va proclamar entre aplaudiments en un discurs que va anar in crescendo enmig de crits de “president, president” i “no és no”, el gran lema sanchista.

L’ex secretari general socialista planteja les primàries com “un plebiscit” entre el passat i el futur del PSOE. Mentre que va animar Díaz a presentar finalment la seva candidatura, va obviar per complet la de l’exlehendakari Patxi López. Sánchez havia contraprogramat un acte de la baronessa a Alcalá de los Gazules (Cadis), que va congregar poc més d’un centenar de persones. La presidenta andalusa va assegurar que encara “no toca parlar de lideratge” -no té intenció d’anunciar la seva candidatura fins a l’abril, un mes abans de les votacions- però, de forma indirecta i sense citar ni un sol moment Sánchez, va cridar a “fugir dels líders que no volen retre comptes i que només es volen relacionar directament amb els ciutadans” perquè això ens porta sempre al “cabdillisme”.

Ganes de revenja

Quin PSOE vol Pedro Sánchez? Vestit ja de candidat a les primàries, aposta per deixar la centralitat i abraçar tant Podem com els partits independentistes. Va assegurar que si hagués sigut per ell, avui hi hauria un govern d’esquerres a Espanya. “Hi ha poders que volen un partit socialista subaltern a la dreta i ens ho posaran molt difícil per arribar a bon port”, va advertir, en la línia del que va dir en l’entrevista al Salvados de l’octubre, gravada poques hores després d’anunciar que deixava el seu escó al Congrés i en què va culpar Díaz, Felipe González, Telefónica i El País de maquinar per evitar un govern d’esquerres.

Sánchez té ganes de revenja i, com va demostrar fins a l’últim moment del cop a Ferraz, no es dona per vençut. El seu entorn l’ha forçat a fer ja un pas endavant, només dues setmanes després que Patxi López es tirés a la piscina. El polític basc va donar ahir la benvinguda a Sánchez al “debat” de les primàries i va deixar clar que no té intenció de fer un pas enrere. Hi guanya així Susana Díaz? Si tothom es manté en la cursa, el vot crític afrontarà dividit les primàries. I hi ha veus que ja apunten a un quart candidat.