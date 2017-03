Sant Cugat del Vallès auditarà les adjudicacions a Ferrovial a la ciutat des del 1997

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès encarregarà una auditoria externa per revisar les adjudicacions d’obres públiques a l’empresa Ferrovial i les seves filials, com ara Cintra, fetes a la ciutat des de l’any 1997. Així ho ha decidit el consistori en un ple extraordinari on els 25 regidors han votat per unanimitat aquesta mesura impulsada per ERC-MES, CUP i ICV-EUiA, que demanen a l’executiu local de Convergència i PSC (11+1), liderat per l’alcaldessa Mercè Conesa, que aclareixi les adjudicacions d’obres a aquesta empresa, així com els sobrecostos que se’n van derivar.

El ple arriba en ple judici del Cas Palau, en el qual apareix l’adjudicació del pavelló PAV3 del municipi l’any 2004 a Ferrovial per part del govern municipal convergent, que ha governat durant tots aquests anys la població. L’obra va tenir un pressupost de més de 4 milions d’euros, amb una xifra d’adjudicació d’obres complementàries de gairebé 835.000 euros, un sobrecost que la portaveu de la CUP al consistori, Núria Gibert, ha destacat que significa un 19,9% més del preu inicial del contracte, just fregant el 20% que es marca com a límit per acceptar el procediment. “Aquesta auditoria és un oportunitat política perquè s’expliquin”, ha assegurat Gibert, que creu que hi ha “conceptes confusos” en algunes adjudicacions.

Des d’ERC s’insta el govern de Conesa a donar “moltes més” explicacions. “El nom de la ciutat ha estat vinculat massa sovint a la corrupció”, ha defensat la portaveu republicana, Mireia Ingla. Per la seva banda, Conesa ha defensat que fa set anys que el PAV3 va aparèixer al cas Palau i que l’expedient d’ adjudicació ja es va remetre al Parlament de Catalunya i en seu judicial en aquell moment, sense detectar-se cap irregularitat. En aquest sentit, Conesa ha acusat els partits impulsors de l’auditoria de tornar a obrir aquest tema per “oportunisme”, aprofitant l’efecte “mediàtic” actual del cas Palau. “Estem per defensar la feina d’aquest Ajuntament i el seu bon nom”, ha conclòs Conesa.