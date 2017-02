Santamaría acusa Rivera de donar ales a l'independentisme quan critica la falta d'independència del TC

La falta d'independència del Tribunal Constitucional ja no és només un lament dels independentistes catalans. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, n'ha fet avui principal argument de debat parlamentari en la seva compareixença a la sessió de control al govern espanyol que s'ha celebrat al Congrés dels Diputats. I ha rebut, per part de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, una resposta contundent: ha acusat Rivera de "donar arguments als que critiquen cada dia" l'organisme, en referència al sobiranisme.

El portaveu de la formació taronja ha criticat el "bipartidisme" en què viu instal·lat el tribunal, després que s'estigui barallant com a nou president un exdiputat del PP. "Els tribunals no poden reproduir un parlament", ha afirmat Rivera que ha anunciat que presentarà una proposició de llei per canviar el sistema d'elecció dels magistrats que conformen el tribunal.

Principi d'acord entre PP i PSOE per renovar el TC

Santamaría ha contraatacat posant com a exemple de la independència de l'organisme el fet que aprovin "per unanimitat" les sentències relatives al dret a decidir a Catalunya, com va passar amb l'anul·lació dels acords del Parlament que avalen el referèndum unilateral. La vicepresidenta ha defensat que el sistema d'elecció espanyol és "encara més rigorós en les seves incompatibilitats que el d'altres ordenaments jurídics, com l'italià o el francès.