Santamaría, Zoido, Fernández Díaz i el Petit Nicolás, a la llista de possibles compareixences a la comissió de l'operació Catalunya

El termini per presentar les propostes dels grups parlamentaris amb la llista de persones que volen que compareguin com a testimonis a la comissió d'investigació de l'operació Catalunya ha acabat aquest divendres. JxSí ha citat a comparèixer 5 membres del PP i del govern espanyol, entre els quals la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria; el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i el seu antecessor, J orge Fernández Díaz.

El pla de treball presentat per Junts pel Sí inclou, a més de Santamaría, Zoido i Fernández Díaz, l'expresidenta del PPC i actual diputada al Congrés Alícia Sánchez Camacho; el cap de gabinet del president del govern espanyol, Jorge Moragas, i el president del grup municipal del PDECat a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias.

El grup també ha volgut cridar persones de l'àmbit policial i del ministeri de l'Interior com la secretària general del CNI, Beatriz Méndez de Vigo; l'excap de la UDEF, José Luís Olivera; l'exdirector operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pino; l'excomissari José Manuel Villarejo; l'excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia Marcelino Martín-Blas; l'exdirector general de la Policia Nacional espanyola Ignacio Cosido; l'exdirector de l'agència Método 3 Francisco Marco; els investigadors de la mateixa empresa Julián Peribáñez i Antonio Tamarit; exdirectius de la Banca Privada d'Andorra com Higini Cierco, i també l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victòria Álvarez.

A la llista de la coalició sobiranista també s'hi afegeix l'exdiputat de la CUP i periodista David Fernández; l'exjutge Elpidio Silva; juristes com Joan Queralt o Josep Maria Fuster-Fabra; periodistes com Ernesto Ekaizer, Carlos Quílez, Francisco Marhuenda (director de 'La Razón'), Eduardo Inda (exdirectiu d''El Mundo' i director d''OK Diario'), Patricia López i el director d''El Mundo', Pedro García Cuartango.

La llista que ha presentat el PPC és molt més curta. Tant, de fet, que només ha reclamat que comparegui una persona: l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, que, a més, també ha sigut citat pel grup de JxSí. Per la seva banda, CSQP hi afegeix altres propostes com Francisco Nicolás, l'estudiant també conegut com el Petit Nicolás que es va infiltrar en les altes esferes del poder polític i econòmic.