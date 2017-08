Santamaría carrega contra l'actitud "lamentable" de la CUP sobre la manifestació contra el terrorisme

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha carregat aquest dimarts contra l'actitud de la CUP davant la manifestació contra el terrorisme d'aquest dissabte a Barcelona. Santamaría ha qualificat de "lamentable" el posicionament dels cupaires -que van dir que no assistirien a la manifestació si hi anava el rei- i ha avisat que quan es tracta de terrorisme "no hi tenen cabuda actuacions com les qua estan duent a terme". Per la vicepresidenta espanyola, la CUP no té "les coses clares en defensa de la vida i la llibertat" i s'esta "retractant a si mateixa". "Són uns radicals", ha etzibat.

En una entrevista a Telecinco recollida per l'ACN, Santamaría ha explicat que a la manifestació hi aniran "moltíssims espanyols de bé" que "el que volem és cridar als terroristes que no tenim por, que som més forts i que no podran amb nosaltres" perquè "la nostra democràcia, la nostra llibertat, i aquest sentiment que tenim en un moment difícil d’unir-nos tots és la seva major debilitat".

Durant aquesta setmana, la CUP ha de decidir en quin format participarà en la manifestació de dissabte, a la qual el rei encara no ha confirmat la seva assistència. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, també ha enviat un missatge als cupaires i en una entrevista a Onda Cero ha assegurat que la mobilització de dissabte "no és una adhesió a ningú ni a cap institució sinó la reivindicació dels valors de la pau i la democràcia i el rebuig absolut a la violència en defensa de qualsevol idea". Turull ha afirmat: "Qui vulgui ve i qui no, no ve"

Demana explicacions a ERC, PDECat i PNB sobre el pacte antiterrorista

Santamaría també ha apuntat que ERC, PDeCAT i PNB hauran d’explicar als seus votants "les raons" per les que es neguen a integrar-se al Pacte Antiterrorista -que aquest dilluns van assistir en qualitat d’observadors al Pacte Antiterrorista i per ara han decidir no integrar-s’hi formalment-. "Cadascú ha de donar explicacions d’on està i perquè no hi és o deixa de ser-hi, però com a govern la nostra tasca és enfortir-nos", ha dit.

La vicepresidenta també ha destacat la "coordinació" i la "cooperació" entre el seu executiu i la Generalitat en les tasques de gestió dels atemptats. En aquest sentit, ha fet un repàs de les actuacions del president espanyol, Mariano Rajoy, que "des del primer minut" ha parlat amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i ha participat a les "reunions cooperatives".