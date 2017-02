Santamaría presumeix d’inversions a Catalunya en una obra amb retard

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va tornar a posar els peus ahir a Catalunya per visitar les obres del tren llançadora que ha d’enllaçar Barcelona amb la terminal T1 de l’aeroport del Prat. La visita va servir per anunciar que les obres no s’acabaran del tot el 2018, sinó que aquest any només preveuen tenir enllestida la primera fase. Per tant, encara no hi ha una data exacta de quan el tren estarà en funcionament, però el que és segur és que serà més tard del 2018. Un nou retard que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría -que va acompanyar el ministre durant la visita-, es va encarregar de suavitzar presumint que “la via del diàleg, la cooperació i l’estabilitat institucional” són claus perquè, malgrat tot, tirin endavant infraestructures com aquest enllaç ferroviari.

És la segona vegada que De la Serna visita Catalunya per anunciar un nou retard en l’acabament d’unes obres. L’última vegada va ser el 4 de gener, en la seva primera visita a Catalunya, quan va anunciar que el desdoblament de la via que va de Tarragona a Vandellòs -l’única que queda per desdoblar de tot Catalunya inclosa al corredor mediterrani- estaria acabat durant la primavera del 2018, un any després del que estava previst. Tot i els retards, la vicepresidenta va voler deixar clar que “el govern espanyol és també el dels catalans” i que amb obres com el tren que ha d’enllaçar Barcelona amb la terminal T1 de l’aeroport del Prat “es posa de manifest” que amb un “treball conjunt” es poden arribar a aconseguir “infraestructures de primera, envejades per tota la Unió Europea”. De fet, Santamaría va treure pit de les inversions que l’Estat destina a Catalunya, ja que, segons va dir, “és la segona comunitat autònoma que més esforç inversor ha rebut entre el 2012 i el 2016”. Un esforç que la Generalitat ha denunciat diverses vegades que no veu que es traslladi a la pràctica. Ahir el conseller de Territori, Josep Rull, també va retreure al govern espanyol que no l’haguessin convidat a la visita de les obres.

Augment del pressupost

En la primera fase de l’obra, es col·locarà la plataforma on posteriorment s’han de construir les vies del tren i les estacions de les dues terminals de l’aeroport. Actualment, ja hi ha un 25% executat de la primera fase. S’hi han destinat 60 milions d’euros dels 285 milions que, segons De la Serna, a hores d’ara estan pressupostats per a tota l’obra. Una xifra superior als 268 previstos quan van començar les obres, l’any 2015. Segons el ministre, l’obra és “complexa” perquè s’han de travessar diverses infraestructures. Així, dels 4,5 quilòmetres de via que s’han de construir, 3,1 s’han de soterrar en un túnel que Foment preveu començar el setembre que ve. Segons el ministre, està previst que uns 9 milions de viatgers puguin fer servir aquest tren amb un trajecte de 19 minuts. “El projecte permetrà un avenç molt significatiu en la mobilitat dels usuaris de l’aeroport del Prat i millorar la intermodalitat entre el tren i el metro”, va defensar De la Serna.

Sobre Rodalies, el ministre va admetre que falten “millores en les infraestructures, noves freqüències i noves connexions”, tot i que va assegurar que en els tres últims mesos la puntualitat de Rodalies ha sigut del 95%. Per solucionar els problemes de Renfe, el ministre va reiterar que continuen treballant amb un nou pla per a Rodalies. Una nova promesa que, de moment, tampoc té data.

Millo obre la porta a suspendre l’autonomia

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va deixar la porta oberta ahir a aplicar l’article 155 de la Constitució en cas que hi hagi referèndum. En una conferència a l’Hotel Palace de Barcelona, Millo va admetre que és una opció que tenen sobre la taula: “Si una part del mateix Estat decideix actuar contra l’Estat, hi ha maneres de defensar-se”. Perquè no s’hagi d’aplicar, el delegat del govern va deixar a mans del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no se suspengui l’autonomia “complint la llei”. Millo va advertir que la Moncloa segueix “molt de prop” el que fa l’executiu català. Per això, va assegurar que el govern espanyol està “preparat per actuar de pressa, amb fermesa i proporcionalitat”.