Santamaría acusa Podem de "pseudoparlamentarisme" per preguntar sobre les escoltes al rei emèrit

Les sessions de control al Congrés s'han convertit en una picabaralla permanent entre el govern de Mariano Rajoy i el grup parlamentari d'Units Podem, qui exerceix de plena oposició a la cambra durant aquests cara a cara, mentre els socialistes mantenen un perfil baix amb Antonio Hernando de portaveu. Pablo Iglesias ha cedit el testimoni aquest dimecres a la seva número dos, Irene Montero, per preguntar a la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre les escoltes al rei emèrit que no deixa de publicar Okdiario, el mitjà de comunicació dirigit per Eduardo Inda. Montero li ha inquirit, aferrant-se a titulars que han sortit en diferents mitjans, si és cert que el comissari José Villarejo ha amenaçat de difondre més filtracions del Centre Nacional d'Intel·ligència si no el desimputen del cas del 'petit Nicolás'.

Sáenz de Santamaría ha respost acusant Podem de "pseudoparlamentarisme" i de "posar en qüestió tot el que no poden controlar, començant per la premsa i seguint pels serveis d'intel·ligència". Tirant pilotes fores i valorant la pregunta com una " crònica de conspiracions" o "d'una assemblea de Podem", ha assegurat que Podem "defensa els que agredeixen la premsa" i més els que "exalten" el terrorisme que qui el "pateix".

“Crec que els ciutadans es mereixen explicacions tan públiques com ho han estat aquestes escoltes al rei, i li demano que em respongui perquè sinó haurem de recórrer a un clàssic de refranyer espanyol que diu: ‘qui calla, atorga’”, ha assenyalat Montero, mentre Sáenz de Santamaría evitava remetre's a la qüestió i li assenyalava que "no és la tasca del govern [espanyol] especular sobre filtracions de fa 25 anys", quan la portaveu de Podem "estava a primer d'infantil" i la vicepresidenta a "primer de carrera".