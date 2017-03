El govern espanyol reclama a la Generalitat "seure a treballar com més aviat millor" sobre Rodalies

En 24 hores s'han intercanviat els papers. Després d'anys amb una minsa inversió en Rodalies, ara el govern espanyol reclama a la Generalitat "seure a treballar com més aviat millor" per solucionar els problemes que "afecten diàriament a molts catalans", que tenen "dret a un bon servei". Així s'ha expressat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, en declaracions als periodistes als passadissos del Congrés després que el cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, anunciés ahir dimarts davant d'empresaris a Barcelona 4.200 milions d'inversions en obres pendents des de fa anys.

Sáenz de Santamaría ha recordat que hi ha molts assumptes que s'han de "cogestionar" amb la Generalitat, com el servei de Rodalies. "En aquest punt demano a la Generalitat que seiem a treballar com més aviat millor", insistint que vol una xarxa ferroviària que sigui un "servei de qualitat" i que per això han plantejat una "inversió de 1.800 milions en quatre anys".

Per al govern espanyol, perquè la gestió del servei sigui "bona" cal un "acord" amb la Generalitat i que cadascun posi de la seva part per fer-ho de la "millor manera possible i de la manera més coordinada". El president del Govern, Carles Puigdemont, s'ha pres amb "incredulitat" l'anunci d'inversions en infraestructures de la Generalitat i des dels Estat Units ha reclamat que Rajoy firmi una "clàusula antiincompliment". Sáenz de Santamaría no s'ha manifestat sobre aquest extrem però ha assegurat que l'execució del pressupost serà la mateixa que el govern espanyol fa per a d'altres obres a Espanya.