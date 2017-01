Santi Vidal assegura que el Govern té "il·legalment" les dades fiscals dels catalans i l'executiu el desmenteix

“El Govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. Això és il·legal perquè està protegit per la llei de bases de dades del govern espanyol. Però tontos no ho som, perquè ja sabem que no ens les facilitaran de manera voluntària". Aquesta és una de les frases pronunciades pel senador d'ERC i exjutge Santi Vidal en diverses conferències que ha recollit ' El País' i que situen el senador en un posició delicada. Per ara, el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, ha assegurat a l'ARA que és absolutament fals que el Govern disposi d'aquestes dades.

"En aquests moments, i no us diré com ho hem aconseguit perquè ho hem aconseguit de manera absolutament il·legal, tenim totes les vostres dades tributàries. Tots esteu fitxats, tots", afirma en un altre moment. I encara afegeix, com es pot veure en el minut 10 del vídeo superior: “Haig de donar una mala notícia: en aquests moments qui ha de tenir la base de dades d'Hisenda ja la té. Són unes dades reservades; en teoria els qui portem aquest procés no hauríem de tenir-hi accés, però a vegades passen coses, no us direm com, perquè no és exactament legal, i no estaria bé que un jutge us expliqués coses que no estan exactament legalitzades”.

La polèmica generada per les paraules de Santi Vidal ha motivat que també des d'ERC s'hagi desautoritzat el jutge: en una piulada a Twitter, el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha defensat que l'opinió de persones externes al Govern no és vinculant, i ha subratllat que la feina que estan fent els independentistes és " escrupolosament legal, extremadament eficaç i absolutament transparent".

La nostra feina és sempre escrupulosament legal, extremadament eficaç i absolutament transparent. Que ningú ho dubti. — Sergi Sabrià (@sergisabria) 26 de enero de 2017

El paper del poder judicial

Les conferències, però, no només tracten del tema fiscal. Vidal, que està suspès com a jutge, assegura també que "dels 801 jutges espanyols a Catalunya sabem perfectament quins comparteixen els nostres somnis i ideals. Sabem perfectament quins es quedaran i quins se n'aniran. Tenim perfectament dissenyada l'estructura judicial de la República. Per a l'endemà ja sabem amb quins jutges podem comptar”.

“Hem fet un treball de camp, sabem exactament amb noms i cognoms quins dels 801 jutges es quedaran, quins marxaran, ho sabem perfectament, i sabem quina serà la persona, en el cas d'aquell jutge que marxi divendres a Espanya, quina persona obrirà dilluns el jutjat”, afegeix, i apunta que els prop de 300 "jutges espanyols que es vulguin quedar a Catalunya" hauran d'acreditar el nivell C de Català, rebre un informe positiu d'una comissió d'avaluació mixta entre els màxims representants del poder judicial català i un equivalent del consell consultiu, i comprometre's a assumir que el poder legislatiu és el del Parlament.

De fet, Vidal assegura també que juntament amb el conseller de Justícia, Carles Mundó, s'ha encarregat de "tenir preparat per al mes de juny del 2017 el nou sistema judicial. Tindrem gairebé el doble de jutges i fiscals dels que tenim ara”. Fonts de la Conselleria de Justícia han negat rotundament totes les afirmacions que ha fet Vidal en les conferències i han subratllat que el conseller "no es reuneix amb Santi Vidal ni Santi Vidal treballa per a ell, ni té cap vinculació amb el departament de Justícia".

Infiltrats del CNI als Mossos

En els seus discursos en diferents conferències, Vidal també parla dels Mossos d'Esquadra i de la possibilitat que hi hagi agents del CNI infiltrats: “Que dins del cos de Mossos d'Esquadra, com a l'Ertzaintza, sempre hi ha hagut agents del CNI, això és públic i notori. El que passa és que aquí eren pocs. No és que hagin augmentat, entre altres coses perquè no hi ha hagut més promocions. Els que hi eren encara hi són, però no n'han pogut entrar de nous, perquè el cos de Mossos d'Esquadra està estancat des de fa 4 anys per raons pressupostàries. Per tant, això s'ha pogut controlar, alguna cosa positiva ha de tenir la crisi econòmica. Si em pregunten si sabem dins del cos dels gairebé 17.000 Mossos d'Esquadra, d'agents de base a comissaris, quins són agents del CNI i quins no, no ho sabem. Alguna informació hi ha d'algunes persones en concret, però penseu que el servei d'inspecció interna dels Mossos no estava dedicat a buscar això, estava dedicat a buscar policies corruptes, gent amb relació amb traficants de drogues. Que des de fa uns mesos se n'estan ocupant, d'això, i tant que sí”.